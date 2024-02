Sanremo 2024 Marco Mengoni annuncia Mahmood: il gesto d’affetto spiazza

Alla prima serata di Sanremo 2024 Marco Mengoni ha annunciato personalmente Mahmood come artista in gara: il gossip impazza su un gesto del cantante

Era nell’aria e la suggestione ship è arrivata per vedere Marco Mengoni e Mamhood fidanzati, ancora una volta. I Mangoni, crasi dei due cognomi degli artisti, spopolano da anni sui social nel sogno di vederli alla luce del sole. Per anni si è parlato di una relazione clandestina per la voce di Soldi e quella di L’Essenziale. L’italo egiziano ha anche scritto con altri autori Hola, I Say e per molti è stata la consacrazione della coppia lontana dai riflettori. Poi le voci di rottura per un presunto tradimento ora da parte dell’uno, ora da parte dell’altro. Ovviamente nulla di mai confermato, ma nemmeno smentito, da entrambi. Alla prima serata di Sanremo 2024 è arrivato l’ennesimo dettaglio che ha fatto sgranare gli occhi ai fan della presunta coppia scoppiata. Mamhood è stato per Marco Mengoni il primo annuncio fatto nei panni di co-concoduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2024. Con la voce rotta dall’emozione, probabilmente per il ruolo inedito su un palco che ha sempre solcato da cantante, ha letto i successi del suo presunto ex: due partecipazioni al Festival e due vittorie, poi ha fatto il nome e cognome dell’artista in gara. Quando si è visto in scaletta, e ovviamente a scendere dalle scale del Teatro Ariston, il cantautore subito i social si sono scatenati. Belli, in outfit supercool di pelle, Mahmood e Marco Mengoni sono sembrati a molti in imbarazzo per questa casualità. Si sono abbracciati ma senza guardarsi in faccia, probabilmente per l’emozione del momento anche se in molti hanno pensato alle voci di flirt del passato. Poi dopo qualche battuta legata alla linea comica di Amadeus, che ha citato Gianni Morandi che spazzava i cocci dei vasi di vetro dei fiori distrutti da Blanco nell’edizione dell’anno scorso, c’è stato un altro dettaglio che ha infiammato i Mangoni. Marco Mengoni ha messo la mano sulla spalla di Mahmood che nei meme virali sui social non è stato molto entusiasta del gesto. C’è la foto di copertina che immortala l’espressione del cantante di Soldi.

Marco Mengoni e Mahmood il legame interrotto

Il legame tra Marco Mengoni e Mahmood è sempre stato molto chiacchierato sul web e sui social. Dopo la collaborazione artistica tra i due sono stati notati alcuni dettagli che hanno fatto pensare ad un litigio che ha chiuso di fatto il rapporto tra i due. Nel 2018 i due artisti hanno scritto insieme Hola (I Say), Mille Lire, Rivoluzione e Dialogo tra due pazzi, tutti presenti nell’album Rivoluzione. C’è chi ha ipotizzato che i due avessero avuto una relazione finita davvero male con entrambi che hanno scelto anche di non seguirsi più sui social. Anche in altre occasioni è apparsa molto strana la freddezza tra i due considerando che Mahmood e Marco Mengoni hanno dato vita a quattro canzoni importanti per la carriera del cantautore originario di Ronciglione. Ovviamente non ci sono conferme riguardanti una possibile relazione tra i due artisti così come la presunta lite ma la voce continua a girare con grande diffusione soprattutto quando uno dei due è presente al Festival di Sanremo.

