Come Dargen D’Amico Gazzelle compare sempre con gli occhiali da sole: il motivo fa tenerezza

Sono 15 i cantanti che hanno debuttato al Festival per Sanremo 2024, tra questi c’è Gazzelle che ha partecipato con la canzone Tutto Qui. Sul palco del Teatro Ariston l’artista non ha stupito e ha confermato il tradizionale look senza eccessi, anzi, andando in controtendenza con quello che è da sempre l’approccio, almeno per quanto riguarda gli outfit, di chi partecipa al Festival della canzone italiana. Flavio Bruno Pardini, vero nome di Gazzelle, ha puntato su una canzone d’amore e di nostalgia come spiegato più volte in diverse interviste e dando risalto all’orchestra presente alla kermesse musicale. Nonostante la popolarità e le tante certificazioni ottenute, la popolarità di Gazzelle nel pubblico generalista non è così alta. Il cantautore è molto apprezzato tra i giovani ma il classico utente che guarda Sanremo potrebbe non conoscerlo così bene. Anche per questo così come è avvenuto per Dargen D’Amico al suo debutto al Festival, in tanti si sono chiesti perché Gazzelle indossa sempre gli occhiali da sole. Anche al Teatro Ariston non è stato da meno, e lo stesso vale per il suo collega, portando Marco Mengoni, co conduttore della prima serata di Sanremo 2024, ad inscenare una piccola gag per presentarlo. La voce di Due Vite ha indossato gli occhiali da sole per l’arrivo sul palco di Gazzelle, un piccolo omaggio per un artista che stima e con cui ha collaborato nell’album Materia (Terra) per la canzone Il Meno Possibile. I due si sono esibiti anche dal vivo il 22 giugno 2022 per il concerto di Marco Mengoni allo Stadio Olimpico di Roma.

A spiegare perché Gazzelle indossa gli occhiali da sole è stato lo stesso autore di NMRPM e Destri raccontando più volte alla stampa di non separarsi mai da questo oggetto durante le sue esibizioni. La popolarità ottenuta non ha cambiato un aspetto del carattere di Gazzelle, una timidezza innata che lo spinge ad avere gli occhiali da sole come una sorta di scudo. Preferisce così per acquisire maggiore sicurezza e avere la possibilità di dare tutto al suo pubblico che ha sempre apprezzato la sua interiorità che si evince nei testi delle canzoni. Solo con gli occhiali da sole Gazzelle si sente realmente vivo sul palco ed in grado di esprimere tutte le sue sensazioni, condizione essenziale per dare un senso chiaro ai brani che porta in scena. Anche e soprattutto per questo motivo il debutto a Sanremo 2024 non ha cambiato le abitudini del cantautore che in tutte le serate in cui si è esibito ha indossato gli occhiali da sole.

Potrebbe interessarti anche: Dargen D’Amico senza occhiali da sole: c’è la foto e perché li indossa sempre

Gazzelle senza occhiali da sole: la differenza con Dargen D’Amico

Gazzelle in un frame del video della canzone Destri

Rispetto a Dargen D’Amico, è molto più facile trovare foto di Gazzelle senza occhiali da sole. Se per il produttore e giudice di X Factor è davvero complicato (anche se su questo sito è possibile vederlo senza occhiali da sole), per quanto riguarda la voce di Tutto Qui sono tanti i servizi fotografici e gli scatti pubblicati sui social dove appare senza occhiali. In alcuni abbassa gli occhiali da sole e mostra il suo viso, in altri addirittura è sprovvisto del “suo scudo”. Anche nella sua hit Destri è presente senza occhiali da sole. Restando alla musica prettamente italiana c’è da precisare che sia Dargen D’Amico che Gazzelle non seguono una moda e ricalcano quella lanciata nel 1998, non si sa se volutamente o per un tocco di stile innato, da Vasco Rossi quando si presentò al Festivalbar con gli occhiali da sole per cantare il brano L’una per te. Una performance iconica della rockstar che spinse tante persone a emularlo e portare gli occhiali da sole anche di sera.

Copyright Image: ABContents