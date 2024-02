Sanremo 2024 Mahmood scarica Marco Mengoni nella gag con Tofu

I fan continuano a scovare dettagli a Sanremo 2024 sul presunto flirt tra Marco Mengoni e Mahmood. L’evidenza anche nel duetto con Tofu Fiorello

Chi ha resistito ieri sera fino alla sigla finale di Sanremo 2024 ha avuto una grande soddisfazione. È riuscito a vedere in diretta, prima che diventasse virale sui social, il medley delle canzoni che hanno vinto il Festival in duetto tra Tofu Fiorello e Mahmood. Chi aveva meno sonnolenza si è anche reso conto subito di un dettaglio che riguarda il presunto flirt tra il cantante di Tuta Gold e Marco Mengoni che continua ad impazzare sui social dopo l’incontro sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata della kermesse musicale. Continua ad essere chiacchieratissimo l’atteggiamento della voce di origini egiziane che è sembrato freddo quando il co conduttore gli ha messo una mano sulla spalla per incoraggiarlo. A fomentare questa suggestione che vede Mahmood e Marco Mengoni fidanzati per un lungo periodo e vittime poi di una rottura che ha lasciato molti trascichi, anche il siparietto comico visto ieri sera in conclusione della seconda serata del Festival. Fiorello ha vestito nuovamente i panni di Tofu per interpretare un medley delle quattro canzoni vincitrici di Sanremo sotto la conduzione di Amadeus: Zitti e Buoni dei Maneskin, Fai Rumore di Diodato, Due Vite di Marco Mengoni e Brividi di Blanco e Mahmood. Si tratta di un personaggio parodia di un trapper che spesso Ciuri interpreta a Viva Rai 2 e che fa talmente divertire il pubblico da essere diventato iconico sui social.

Ieri sera lo ha riproposto facendosi affiancare da Mahmood per performare le quattro hit sanremesi. Quello che è successo è stato molto chiacchierato sui social nel commentare il video diventato virale per la sua comicità. Mahmood non ha cantato nemmeno una parola di Due Vite di Marco Mengoni mentre insieme a Tofu Fiorello ha intonato oltre a Brividi, anche Fai Rumore e Zitti e Buoni. Casualità? Difficile immaginarlo perché sembra davvero un dettaglio molto stupido eppure se lo hanno notato in molti significa che un pizzico di verità c’è. Del resto Marco Mengoni nella prima serata di Sanremo 2024 non ha inserito Hola (I Say) tra le canzoni del suo medley (brano scritto con Mahmood).

Potrebbe interessarti anche: Sanremo 2024 Marco Mengoni annuncia Mahmood: il gesto d’affetto spiazza

Tutti i dettagli tra Marco Mengoni e Mahmood

Sembra un mantra ormai che torna ogni volta che c’è il Festival, basti pensare allo scorso anno quando Mahmood era ospite e Marco Mengoni in gara, con uno scatto dietro le quinte che ha fatto parlare tanto e pubblicato su Instagram. Anche in quel caso tantissime ipotesi e suggestioni sulla coppia, questo perché, è giusto ricordare, i due nel 2018 hanno collaborato all’album Atlantico di Marco Mengoni. Mahmood ha partecipato alla scrittura di ben quattro canzoni contribuendo in maniera importante al successo di uno progetti discografici più rilevanti nella carriera del cantautore. Da quell’anno però le cose sono cambiate, Mahmood non ha più scritto per Marco Mengoni e soprattutto sono state tante le voci che hanno sempre parlato di un flirt tra i due. Alcuni utenti hanno anche notato come i due artisti non si seguano sui social, un dettaglio sospetto considerando i loro trascorsi. A Sanremo 2024 la presunta ex coppia è tornata in auge con tanto di dediche sui social e di appassionati che hanno trasformato la vicenda in un’ipotetica serie Netflix con tanto di sigla. Un giorno si scoprirà la verità? Difficile ma anche così è bello fantasticare magari sognando un duetto tra i due cantanti.

mi sento allucinata non so se è la stanchezza gli infiniti caffè bevuti gli allucinogeni non sto capendo niente #Sanremo2024 pic.twitter.com/vRCmonHq3C — vals 💐; ☾ (@piccoliboati_) February 8, 2024

Copyright Image: ABContents