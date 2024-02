Santi Francesi perché si chiamano così: in 3 ad Amici con nome diverso

I Santi Francesi che hanno partecipato a Sanremo 2024 con L’Amore in Bocca inizialmente avevano un altro nome, perché hanno scelto di chiamarsi così

Bisogna fare un bel passo indietro nel passato e ricordarsi di Amici 17, ovvero l’edizione della stagione televisiva 2017 2018, per ricordare come erano i Santi Francesi. Facendo un giro sulle piattaforme digitali del programma di Maria De Filippi non si trova nulla a riguardo e la risposta è semplice. All’epoca il loro nome d’arte era The Jab. Originariamente un trio composto da Alessandro De Santis, il frontman e cantautore, Mario Francese, tastierista, e Davide Vuono, batterista. All’epoca erano ventenni e hanno avuto probabilmente poca fortuna nel gareggiare nella stessa edizione in cui figurava un Irama carico dopo l’esperienza a Sanremo Giovani. Inizialmente, prima che diventassero i The Jab, c’era ancora un’altra formazione. Oltre al fidanzato di Matilde De Angelis e Mario Lorenzo Francese figuravano Kevin Santoro, chitarrista, Davide Vigna, bassista, e Davide Dezzuti, batterista. Si sciolsero diventando poi la formazione vista ad Amici, probabilmente quelli che oggi sono i Santi Francesi scelsero il nome The Jab perché questo termine in inglese deriva dalla pugilistica ed è un tipo di colpo perché la loro musica arrivava dritta al bersaglio. Alessandro De Santis ad Amici si fece subito notare ma clamorosamente (all’epoca fece non poco scalpore) vennero eliminati da Rudy Zerbi ad un passo dal serale agli esami di ammissione.

Qualche anno dopo restano solo i due amici di sempre Mario Francese e Alessandro De Santis, ripartono con un album live autoprodotto e con il nuovo nome di Santi Francesi vincono la stagione 2022 di X Factor. Il loro giudice era Rkomi alla prima e unica esperienza nel talent Sky e dopo quella esperienza iniziano tour e ospitate tra palcoscenici in giro per l’Italia e televisione. Partecipano alle selezioni di Sanremo Giovani e passano alla kermesse musicale del 2024 portando sul palco dell’Ariston L’amore in bocca. I Santi Francesi si chiamano così perché hanno deciso di cancellare dalla loro memoria i The Jab probabilmente per la non piacevole esperienza ad Amici decidendo di fare una crasi dei loro cognomi. Santi viene da De Santis (cognome di chi canta) e Francesi è il plurale del cognome del tastierista. Insomma hanno fatto una crisi, non inconsapevole come successo a Christian De Sica nel film Natale a Rio quando inventò il termine “buzzicozza”. Le origini del nome Santi Francesi non ha radici profonde, semplicemente una scelta eufonica (ovvero che suona bene).

Potrebbe interessarti anche: Alessandro De Santis Santi Francesi: com’era ad Amici il percorso FOTO

Santi Francesi come Caparezza: un cambio nome per il successo

La scelta dei Santi Francesi di cambiare nome probabilmente per mettere da parte un capitolo negativo della loro carriera ricorda quanto fatto da Caparezza. Sono tanti i punti in comune. Infatti il rapper debuttò proprio a Sanremo Giovani nel 1995 con il nome Mikimix e la canzone Succede solo nei film. Non riuscì ad accedere alla fase finale e dopo qualche anno tornò sulle scene con un look totalmente diverso e il nome Caparezza con cui ha ottenuto il successo. Un percorso simile quello fatto dai Santi Francesi che prima hanno tentato la strada del talent Amici e poi sono riusciti con un look totalmente diverso e un nome nuovo ad imporsi ad X Factor. Parlando proprio di quella edizione del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, anche Irama era stato a Sanremo ma senza cambiare nome e venendo eliminato nello scontro a due con un altro giovane Ermal Meta. Il ritorno sulle scene ad Amici è stato fenomenale e gli ha permesso di ottenere il successo tanto sperato. Tra i cantanti che partecipano a Sanremo 2024 anche Mahmood e anche lui con una storia simile. Prima è passato ad X Factor nel 2012 con il suo vero nome Alessandro Mahmoud senza lasciare il segno poi dopo una lunga gavetta il clamoroso successo proprio al Festival nel 2019 con Soldi.

Copyright Image: ABContents