Alessandro De Santis Santi Francesi: com’era ad Amici il percorso FOTO

Com’è cambiato Alessandro De Santis da Amici a X Factor 2022. Una trasformazione che l’ha portato a I Santi Francesi.

I Santi Francesi promettono d’essere il vero fenomeno musicale di X Factor 2022. Amatissimi dal pubblico tanto per l’energia messa sul palco, quanto per la qualità della loro musica. Non disturba, poi, il fatto che il frontman Alessandro De Santis, voce e chitarra del duo, abbia un certo fascino. Ne è passato di tempo da Amici, quando lui e Mario Francese formavano i The Jab. Era il 2016 e la loro eliminazione portò più di qualche polemica. All’interno della scuola di Maria De Filippi erano affiancati anche da un terzo elemento, Davide Buono, impegnato alla batteria.

Se il nome I Santi Francesi deriva dall’unione dei cognomi dei due sul palco, The Jab era un prestito dal mondo del pugilato, indicando un colpo diretto dato però con la mano sinistra. Ad Amici 17 si sono presentati appena dieci mesi dopo l’ingresso nel gruppo di Davide. Alessandro e Mario, poi rimasti uniti, suonavano già da due anni ed erano di certo i più affiatati. Molto giovani ma non per questo del tutto inesperti. Avevano scelto il talent per riuscire a crescere e, perché no, avere un po’ di visibilità. Da subito armati di alcuni inediti quelli che saranno poi i Santi Francesi, si sono ritrovati a scontrarsi con Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco. Per i due il vero problema era Alessandro De Santis, reo d’avere una spocchia da chi è già arrivato. Quello stesso ghigno arrogante, che oggi fa innamorare tutti insieme alla sua musica, era considerato un difetto, al punto da precludere alla band l’accesso al serale, ovvero alla fase finale del programma.

Il duo, diventato poi i Santi Francesi, è cresciuto musicalmente al di fuori del programma Mediaset e in questo 2022 sta dimostrando tutto il potenziale ignorato da altri. Hanno vinto Musicultura, aggiudicandosi il premio da 20mila euro. Si sono poi presentati alle Audition di X Factor 2022 e, senza il minimo dubbio, i giudici hanno dato loro una chance, fino a portarli ai Live. Oggi sono tra i favoriti per la vittoria finale nel roster di Rkomi.

L’aspetto estetico è un po’ cambiato, ma Alessandro De Santis aveva un certo fascino già ad Amici 17, così come oggi. Lo dimostra il fatto che sia stato coinvolto in alcuni triangoli amorisi all’interno della scuola di Maria De Filippi. Diviso tra Claudia Manto e Nicole Vergani, rispettivamente ballerina e cantante. Quando ha iniziato Amici, nel 2017, non aveva ancora compiuto 20 anni. Doveva trovare il suo stile e maturare un po’. Un accenno di barba, taglio di capelli poco definito e look meno curato. Un ragazzo affascinante ma ancora lontano dall’intrigante “bad boy” che oggi in tante adorano via social. Ricci lasciati liberi, barba incolta sulle guance, baffi e pizzetto. Oggi Alessandro De Santis è irresistibile.

Alessandro De Santis oggi a X Factor

I giudici di X Factor 2022 si sono subito resi conto del talento de I Santi Francesi. Alle Audizioni hanno deciso di puntare sulla loro scrittura, presentando l’inedito Non è così male. L’esperienza accumulata dal duo li ha aiutati a gestire al meglio l’emozione del momento, offrendo una performance matura. Nessun dubbio ai BootCamp, dove hanno rapidamente ottenuto una sedia da Mirko, ovvero Rkomi. Per superare questo step hanno proposto una cover di Che fantastica storia è la vita, con il pubblico che ha regalato loro una standing ovation. Ai Live sono tra i più forti, stando alle reazioni del pubblico. Non hanno mai rischiato l’eliminazione, sostenuti sempre dai loro fan da casa al televoto. Nella prima puntata i Santi Francesi hanno proposto un brano dei Gossip, Standing in the way of control. Nel secondo live, invece, spazio a Creep dei Radiohead. Uno di quei brani che sarebbe un suicidio coverizzare. Questa l’idea generale dei giudici, che però devono ammettere come Alessandro De Santis e Mario Francese l’abbiano proposta in maniera esaltante a dir poco.