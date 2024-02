Angelina Mango quanti anni aveva quando è morto il padre: il racconto

Nel corso della sua esperienza ad Amici, Angelina Mango ha raccontato quanti anni aveva e che faceva quando è morto suo padre Pino Mango

Una pagina molto dolorosa della vita di Angelina Mango è sicuramente la morte di suo padre che ha voluto omaggiare nella serata delle cover a Sanremo 2024 portando sul palco dell’Ariston la canzone La Rondine. Non è mancato un piccolo gruppo di detrattori che sui social l’ha attaccata per questa scelta forte, un parlare a vanvera senza valutare quando sia stato difficile per lei metabolizzare un vero e proprio trauma. A parlarne è stata la stessa cantautrice nel suo percorso ad Amici 23 coronato con la vittoria nella sezione Canto ma non nella finale che è stata vinta dal ballerino Mattia Zenzola. Come dichiarato anche da sua madre Laura Valente dopo un mese dalla scomparsa del marito, i suoi figli Angelina e Filippo sono stati costretti a vedere e rivedere quei drammatici minuti in cui il padre è morto perché il video è ancora ben visibile sul web. Quando Mango è morto aveva 60 anni e si vocifera che nel backstage di quel concerto di beneficenza a Policoro a cui aveva preso parte per sostenere una raccolta fondi per l’Africa ci fossero anche sua moglie e i suoi figli. Dunque Angelina era presente e non solo ha assistito ma anche visto e rivisto come è morto suo padre Mango. All’epoca la cantautrice di La Noia scrisse un messaggio su Facebook lasciando intendere che la rabbia per la scomparsa del cantautore si era trasformata in un momento di riflessione sull’addio alla vita che non diventa la fine ma il ricordo resta vivo. Infatti tra le varie eredità morali che le ha lasciato il genitore ci sono anche le sue canzoni così ogni volta che ne sente il desiderio può riascoltare la sua voce. Quando Mango è morto Angelina aveva solo 13 anni e si era appena iscritta al Liceo Scientifico (il cantautore di La Rondine è morto il 8 dicembre 2014). Spesso la cantante di Voglia di Vivere ha raccontato dei suoi attacchi di ansia dopo questo dramma e della musica che l’ha aiutata a superare il dolore. Sempre ad Amici ha raccontato come quel periodo fosse stato per lei un tunnel buio dove non riusciva a vedere via d’uscita.

Potrebbe interessarti anche: Sanremo 2024 Angelina Mango perché ha scelto La Rondine: parla lei

Angelina Mango e il rapporto con il padre Mango

Image Photo Agency

Non sono mancati i momenti di emozione vissuti con il sorriso mentre Angelina Mango raccontava a Lorella Cuccarini, sua professoressa ad Amici ritrovata alla serata cover di Sanremo 2024, del rapporto con suo padre. La ragazza conosceva benissimo i sentimenti di suo padre perché aveva scelto di dedicarsi per amore alla famiglia oltre che alla musica. Comprendendo di avere un talento naturale fuori dal comune ha deciso di studiare e di migliorarsi per rispettare al massimo ciò che il destino gli aveva dato. Angelina Mango ha inoltre spiegato che da suo padre Pino Mango ha ereditato la gentilezza. Questi sentimenti li ha voluti trasmettere nel corso della sua carriera non solo parlandone, ha voluto omaggiare il ricordo di suo padre con un’emozionante cover al Festival di Sanremo 2024 del brano La Rondine.

Copyright Image: ABContents