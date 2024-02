Loredana Bertè perché indossa sempre una borsetta

La verità sulla borsetta che indossa sempre Loredana Berté quando si esibisce su un palco: il motivo dietro questa scelta

A 73 anni, Loredana Bertè ha dimostrato che sul palco del Teatro Ariston ci può stare più che bene, e in molti non disdegnerebbero di vederla magari anche vincere Sanremo 2024 e andare a concorrere all’Eurovision. La sua Pazza è stata la canzone più apprezzata dalla Giuria della Sala Stampa, nella prima serata, e si è poi classificata quarta nella seconda serata del Festival. La cantante calabrese è un’icona assoluta della musica italiana e dopo una lunga carriera sta dimostrando di godere ancora dei favori del pubblico e della critica. Ma è anche, a suo modo, un’icona di stile e autenticità, di un’idea di donna forte e moderna che porta orgogliosamente sul palco da anni, anche precorrendo i tempi. E anche a livello di moda e gusto nel vestire Loredana Bertè sa sempre attirare l’attenzione, come ha fatto anche a questo Festival di Sanremo. Il pubblico è rimasto infatti particolarmente colpito dalla borsetta che la cantante ha sempre portato con sé sul palco durante le varie serate. Non una novità per i suoi fan né tantomeno per quelli di Sanremo: già nel 2019, con il suo ritorno all’Ariston (arrivò quarta, anche se molti l’avrebbero voluta almeno sul podio) aveva con sé questo accessorio. Una scelta non tanto stilistica, una volta tanto, ma bensì molto pratica.

Già all’epoca Loredana Bertè aveva spiegato i motivi di questa particolarità che aveva attirato il pubblico in sala, gli utenti sui social e anche i giornalisti presenti alla kermesse musicale. Dopo cinque anni è tornata con lo stesso accessorio sul palco e per questo in tanti si chiedono il motivo. Loredana Berté indossa la borsetta perché le serve per tenere dentro il bodypack, ovvero il piccolo dispositivo collegato agli auricolari, che permette di sentire bene nelle orecchie la base musicale. Solitamente si tiene agganciato alla cintura, collegato alla capsula mediante un cavetto, ma così modifica la linea dell’abito. Per cui, la Bertè ha scelto di ricorrere a una soluzione pratica e abbastanza fuori dagli schemi, come è tipico del suo stile.

Potrebbe interessarti anche: Loredana Bertè da giovane: guarda i cambiamenti FOTO

La passione di Loredana Berté per le borse

Loredana Bertè a Sanremo 2024 (Image Photo Agency)

Si è potuto vedere nella serata cover di Sanremo 2024 come la cantante si sia fermata dopo pochi secondi dall’inizio della musica per controllare che tutto fosse collegato al meglio. In quel caso non era partito il countdown dai tecnici audio, conto alla rovescia che avrebbe dovuto sentire dagli auricolari. Per questo ha interrotto l’esibizione scusandosi e ha verificato all’interno della borsetta i vari attacchi. A questo va comunque aggiunto che la cantante calabrese è una vera appassionata di borsette, e ha confessato di possederne un’infinità, di tutti i colori e adatte a essere abbinate a qualsiasi suo look. Loredana Bertè sceglie inoltre questi accessori nei mercatini, facendo quindi anche nell’acquisto una scelta molto particolare e vintage. Ogni sua borsetta è caratterizzata da un tratto caratteristico: quello della tracolla lunghissima che le ciondola sul fianco. Un tocco glamour al look di una delle artiste più uniche della musica italiana, che anche quest’anno sta confermando di essere in splendida forma.

Copyright Image: ABContents