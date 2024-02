Mita Medici oggi: con Verdone e Un Posto al Sole

Che fine ha fatto Mita Medici storica fidanzata di Franco Califano e cosa fa oggi l’attrice

Si è definita ex ragazza ribelle Mita Medici, attrice e cantante ricordata anche per essere stata tra le poche fidanzate di Franco Califano. In occasione del decennale della scomparsa del Califfo, il grande amore del cantautore ha raccontato i dettagli della loro storia. È stato un sentimento forte al primo sguardo, una ventenne Mita con la voce di Tutto il Resto è Noia, già artista di successo, si sono conosciuti grazie ad un giornalista. A fare da cupido, involontariamente, fu Gianni Miná in veste di amico della fututa coppia. Forse per un progetto, forse per caso (non è noto) si sono ritrovati a chiacchierare in uno studio di registrazione di Milano. Patrizia Vistarini, vero nome della Medici, era un po’ restia a lasciarsi andare per la fama di amatore seriale che aveva il Califfo, nonostante l’avesse già conquistata con il suo affascinante sorriso. Il corteggiamento dell’autore di In un tempo piccolo fu serrato, rose, cioccolatini e soprattutto la gentilezza. Sí, a dispetto di quanto alcuni immaginano il cantautore romano era molto cortese e sapeva ascoltare le donne. Mita Medici e Franco Califano si fidanzano e con dieci anni di differenza diventano una delle coppie più patinate degli anni settanta.

Sono stati insieme tre anni Patrizia Vistarini e il Califfo e il motivo per cui si sono lasciati è stato svelato dalla stessa attrice. Il cantante le disse una bugia, che avrebbe lavorato fuori Roma. La conduttrice di Canzonissima andò a verificare se fosse vero quanto detto dal suo fidanzato, colpita da un particolare sesto senso. Così si presentò in un locale molto frequentato da loro e beccò Franco Califano a pranzo con due donne. Lo vide come un tradimento e lo lasciò per sempre. Rimasero poi amici e si rivedevano raramente ma con piacere. Mita Medici oggi continua la sua carriera di attrice e ospite in diversi programmi televisi. Di recente, è stata nel Salotto de I Fatti Vostri per la rubrica Un caffè con. Inoltre di recente ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: è accademica d’onore presso l’Accademia Albertina di Belle Arti. Ai giorni nostri la fidanzata di Franco Califano è stata nel cast di Centovetrine, Un Posto al Sole (nei panni della mamma di Michele Saviani) e un Ciclone in Famiglia. Da giovane la Medici è stata la Ragazza del Piper, conduttrice di Canzonissima e al cinema con, tra gli altri, il film colpo di sole. Di recente ha partecipato ad un episodio di Una Vita da Carlo.

Gli amori di Mita Medici

Mita Medici oggi (Image Photo Agency)

Un piccolo aneddoto sull’attrice. Oltre a Franco Califano ha avuto un altro grande amore noto, si tratta del celebre Adriano Panatta. La loro storia d’amore è finita perché il tennista si invaghì di un’amica della sua ex, Loredana Bertè. Fu un colpo di fulmine quando Panatta vide la cantante e iniziò a corteggiarla in presenza della sua all’allora compagna. Mita Medici oggi è anche molto attiva sui social, è possibile seguire le sue giornate sia su Facebook che su Instagram, dove condivide spesso scatti delle sue vita privata con i follower. Non è mancato il suo post di cordoglio per la morte di Gigi Riva, il video di un pranzo con alcuni attori di Un Posto al Sole e una foto con Franco Nero. Suo grande amico ha raccontato come fossero contenti di andare al cinema insieme

