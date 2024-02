Franco Califano da giovane: da ragazzo come Leo Gassmann FOTO

Leo Gassmann è stato scelto per impersonare Franco Califano nella fiction dedicata alla voce di Tutto il resto è noia: come era da giovane il cantautore

Il film tv Califano celebra la vita e l’arte di Franco Califano a 11 anni dalla morte del cantautore avvenuta nel 2013. Per impersonare il grande artista è stato scelto Leo Gassmann al debutto nella recitazione dopo due esperienze al Festival di Sanremo. Il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio è stato sul palco dell’Ariston anche a Sanremo 2024 per presentare il film tv e interpretare il più grande successo discografico del Califfo. Come detto dal cantante e attore per vestire i panni di Franco Califano ha dovuto prepararsi molto per la sua trasformazione. Il cantautore romano di Un Tempo Piccolo è diventato simbolo del playboy per eccellenza, già nel significato del testo di Tutto il resto è noia dimostra come non riuscisse ad avere una sola donna ma di essere come quasi costretto dalla sua indole ad avere solo flirt passeggeri. Si narra addirittura di 1500 donne che avrebbe avuto Franco Califano da giovane. Insomma una vera e propria sfida per Leo Gassmann nel doverlo interpretare anche per cogliere la sua arte e la sua capacità di trasformare in canzoni momenti di vita vissuta e poesie entrate nella storia della musica italiana. Il cantante di Terzo Cuore si è posto un obiettivo fondamentale per portare in scena la vita del Califfo, evitare in ogni modo l’imitazione che poteva sfociare in parodia e apparire non più come tributo.

La tormentata vita di Franco Califano viene narrata nel film tv di Raiuno prendendo ispirazione dalla sua autobiografia Senza Manette scritta insieme a Pierluigi Diaco. Il libro è stata una sorta di lascito da parte del cantautore dove per la prima volta è riuscito a raccontare tutto ciò che ha in qualche modo influenzato il suo essere fin dall’infanzia. Proprio per questo il figlio di Alessandro Gassmann ha badato a tutti i dettagli anche quelli apparentemente più irrisori. Il suo processo di trasformazione è iniziato prima con l’esercizio delle note basse eliminando le alte che non facevano parte del range vocale di Franco Califano. Infine si è occupato della voce per essere il più possibile vicina a quella del Califfo. Lo studio del personaggio ha portato l’attore ad approfondire i testi delle canzoni dell’artista che ha dovuto interpretare e presenti nel copione per meglio capire come eseguirle. Per assomigliare a Franco Califano da giovane, Leo Gassmann ha dovuto affrontare anche un cambiamento fisico che lo ha portato a perdere 6 kg.

Potrebbe interessarti anche: Franco Califano figlia: chi è Silvia

Franco Califano da giovane: il cambio look di Leo Gassmann

Facendo il fotoconfronto tra l’interprete del film tv e Franco Califano si è evitato di rincorrere un’incredibile somiglianza che non ci sarebbe mai stata. Una scelta vincente per non svilire il docufilm. Del resto i tratti di Franco Califano da giovane sono sempre stati decisamente particolari. Molto magro, sempre abbronzato, sorriso sornione e capelli ricci spettinati. Il suo outfit preferito era camicia a scollo a v sbottonata lasciando intravedere il petto villoso e pantalone a vita alta. Anche in questo caso sono stati sapientemente riprodotti in Califano.

Copyright Image: ABContents