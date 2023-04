Franco Califano figlia: chi è Silvia

Chi è la figlia di Franco Califano, si chiama Silvia Califano e sua madre, moglie del Califfo, è Rita di Tommaso: ecco la famiglia del cantante

Franco Califano è morto a 74 anni, il 30 marzo 2013, dopo una vita costellata di emozioni e amori, così come enormi successi. Il Califfo è stato anche padre, almeno sulla carta, rendendosi protagonista di una storia molto triste. La figlia di Franco Califano è Silvia, 73 anni, nata dal matrimonio lampo con Rita Di Tommaso, che il cantautore sposò quando aveva appena 19 anni. Nata nel 1959, è la prima e sola figlia del Califfo. Padre e figlia hanno avuto un rapporto a dir poco complesso ma, nonostante questo, in una toccante intervista a Vanity Fair, rilasciata nell’anno della morte dell’artista, lei ha voluto smentire una bugia che circolava da tempo. Franco Califano non ha abbandonato sua moglie quando era incinta. Il matrimonio era stato celebrato ormai da un anno quando Silvia è nata, ma poi il cantautore è andato via quando la piccola aveva appena cinque mesi. Una storia difficile, che in seguito li ha visti riavvicinarsi, anche se con molta fatica. In occasione dei funerali dell’uomo, sua figlia Silvia ha spiegato come si siano voluti bene, ma che pesano enormemente tutti quegli importanti pezzi di vita andati perduti. Ex ballerina di danza classica, è a questo mondo che Silvia Califano ha dedicato la sua vita, così come a sua figlia Francesca, che oggi ha 23 anni. Ha raccontato d’aver rivisto suo padre Franco Califano quando aveva 11 anni, crescendo senza di lui per tutta l’infanzia in pratica. Ha sottolineato come i due fossero divisi soltanto da 21 anni, il che vuol dire che era ancora un ragazzo quando si sono ritrovati faccia a faccia. L’occasione era particolare, dovendo firmare dei documenti per il divorzio, e in seguito di nuovo il silenzio assoluto. Una mattina, però, quando lei aveva 20 anni, decise di chiamarlo e pretendere di conoscerlo. È così che ha avuto inizio realmente il loro rapporto, anche se non è mai stato quello tra padre e figlia, non realmente e non del tutto.

Franco Califano moglie chi è Rita di Tommaso

Tante le donne di Franco Califano ma una sola moglie, Rita Di Tommaso, madre di Silvia Califano, figlia del Califfo. Oggi la donna avrebbe avuto 90 anni. Di lei sappiamo che è deceduta ma non se ne conosce la data precisa. Il suo matrimonio con il cantante è stato lampo, di fatto, essendo durato poco più di un anno. Califano ha infatti abbandonato lei e sua figlia quando la piccola Silvia aveva appena 5 mesi di vita. Viene da pensare, però, che l’amore da parte di sua moglie non sia mai del tutto scemato e che in qualche modo abbia accettato la maniera in cui siano andate le cose tra loro. Continuava infatti a far vedere i fotoromanzi di Califano alla figlioletta, che è cresciuta sapendo esattamente chi fosse suo padre, anche se a distanza. L’avvertiva quando usciva una sua nuova canzone, tenendo in un certo senso vivo il rapporto. Rita Di Tommaso è morta a Roma e ha preso parte ai funerali dell’ex marito Franco Califano. Come sua figlia ha raccontato, le telefonava ogni giorno (lei vive a Trieste) e le ricordava quanto la sua voce fosse simile a quella del padre, forse a causa delle tante sigarette, ha raccontato la donna. Parlando dell’eredità di Franco Califano, infine, non pare ve ne sia stata traccia, considerando i tanti debili accumulati e lo stato di indigenza descritto dall’uomo nell’ultima fase della sua vita.