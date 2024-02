Grande Fratello Anita fuorionda prevede Simona Tagli eliminata VIDEO

Nonostante le raccomandazioni di Alfonso Signorini, il clima nella casa del Grande Fratello non sembra cambiare. Dopo aver schivato le accuse di branco che sui social si sono susseguite negli ultimi giorni per l’atteggiamento di gran parte dei concorrenti nei confronti di Beatrice Luzzi, le discussioni continuano a salire di tono e a superare spesso il senso dell’educazione e del rispetto. Anche ieri sera 14 febbraio al Grande Fratello la situazione si è surriscaldata soprattutto per due specifici eventi: l’eliminazione di Vittorio e la giornata fuori che i veterani hanno trascorso al ristorante. Come ormai da tradizione anche questa volta tutti i concorrenti si sono schierati contro la Rossa. Prima è stata accusata di avere in qualche modo portato Vittorio a lasciare la casa, dimenticando che il voto è del pubblico e che alla fine la Luzzi non l’ha nominato. Stesso discorso sulla questione ristorante dove Marco Maddaloni ha usato toni eccessivi nei confronti dell’attrice spalleggiata dagli altri. Si è parlato di branco con Alfonso Signorini che ha cercato di far capire a tutti che non ci si deve comportare in questo modo. Appelli inutili perché gli scontri sono continuati rivangando eventi avvenuti negli ultimi cinque mesi di Grande Fratello. A difendere la Rossa ci ha pensato Simona Tagli che ha ribattuto colpo su colpo alle parole di Anita, Rosy Chin e Perla. Insomma non è cambiato nulla, basti pensare che alla fine tutti hanno votato nuovamente Beatrice.

Ciò che però non è stato visto durante la puntata di ieri sera 15 febbraio del Grande Fratello è che la solidarietà di Simona Tagli nei confronti di Beatrice Luzzi non è stata accettata da gran parte della casa (insomma dagli stessi che attaccano da 5 mesi la Rossa). In particolare dopo lo scontro dovuto a quanto successo al ristorante, Anita e Simona Tagli hanno continuato a discutere e ad avere un confronto senza peli sulla lingua. L’intento della plurilaureata era quello di far comprendere alla ex showgirl che non poteva farsi un’idea delle dinamiche della Casa in così pochi giorni. La stessa Tagli ha più volta sottolineato come era partita prevenuta nei confronti di Beatrice ma che all’interno del reality ha capito che in realtà è lei ad avere ragione apprezzando la sua capacità di tenere testa a tutti.

Grande Fratello Simona Tagli risponde e viene attaccata

L’amicizia tra le due però non piace ad Anita e al resto del gruppo che, ignorando totalmente gli appelli di Alfonso Signorini, continuano la loro battaglia per attaccare su più fronti la Rossa. L’unica pecca di Simona Tagli è di entrare subito nel dibattito, creare discussioni e animare la Casa, ciò che da tempo si chiede ai veterani. Nel confronto Anita ha così previsto, per certi versi, cosa succederà a Simona Tagli se continua ad appoggiare la Luzzi. “Ti costerà purtroppo” le parole della bionda spiegando che chi è entrato a gamba tesa nella Casa sono volate fuori. Anche in questo caso la ex showgirl ha risposto prontamente dicendo che preferisce avere un giorno da leoni e non tanti da cog….i. Per la cronaca alla fine Simona Tagli non è stata nominata ieri sera 14 febbraio ma solo perché ancora non entrata ufficialmente nel giro delle nomination. Al televoto sono andati Beatrice, con ben 7 voti giusto per confermare che un intero gruppo è contro l’attrice, Sergio, amico della Rossa, e Grecia, nominata da Sergio e Stefano.

https://twitter.com/paneenoci/status/1757908413911310561?t=XZh-BIETnM-x5cJUMH-8gA&s=19

Copyright Image: ABContents