The Voice Senior 2024 perché non ci sono Ricchi e Poveri come giudici

C’è un cambio tra i giudici di The Voice Senior 2024, confermati Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Fuori i Ricchi e Poveri

Dopo l’exploit di Sanremo, in cui sono arrivati 21° ma hanno conquistato le simpatie di gran parte del pubblico italiano, molti si attendevano di rivedere i Ricchi e Poveri di nuovo in tv a The Voice Senior 2024. Il programma condotto da Antonella Clerici è tornato con una nuova edizione, la quarta, su Rai 1 ma il duo composto da Angela Brambati e Angelo Sotgiu non ci sarà in nessuna

L’anno scorso avevano ben figurato nella parte dei giudici del talent show, sostituendo dopo due edizioni Orietta Berti. Un’esperienza che li aveva riavvicinati alla televisione e al contatto con pubblico di Rai 1, aprendo loro la strada per il ritorno al Festival di Sanremo con la canzone Ma non tutta la vita. Ma l’esperienza sanremese ha anche influito sul lavoro televisivo dei Ricchi e Poveri, che ora sono attesi a una nuova tournée e alla promozione del loro prossimo album.

Ecco allora che la Rai ha deciso di sostituirli in giuria con Arisa, un altro voto noto e molto della televisione italiana. D’altronde, come abbiamo detto prima, questo non è stato il primo cambio nel cast di The Voice Senior, da quando è iniziato il programma, nel 2020. Nella scorsa edizione, i Ricchi e Poveri erano subentrati a Orietta Berti, nel frattempo passata a Mediaset per prendere parte al Grande Fratello Vip 7. Rimane inalterato il resto della squadra, con Antonella Clerici alla conduzione e il terzetto di giudici “fissi” composto da Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté.

The Voice Senior 2024 la scelta di Arisa

A sostituire i Ricchi e Poveri a The Voice Senior 2024 ci sarà la 41enne cantante genovese Arisa, un altro volto noto del contest canoro italiano. Lo scorso novembre, infatti, Arisa era già nella giuria del programma, ma nella sua versione dedicata ai giovanissimi, ovvero The Voice Kids. Questo show, secondo spin off di The Voice of Italy, ha debuttato nel 2023 con ben due edizioni, una a marzo e una a novembre.

In questa seconda edizione del talent show, Arisa si era già aggiunta come giurata, subentrando ai Ricchi e Poveri accanto a Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté. Adesso, quindi, è stata semplicemente riconfermata nel cast del programma anche per la versione Senior. La scelta di Arisa era stata quella di tornare in Rai per una nuova esperienza, dopo aver lavorato ad Amici su Canale 5. Tuttavia, il sito Dagospia aveva suggerito che questo trasferimento alla tv pubblica sarebbe stato agevolato da un endorsement pubblico fatto dalla cantante al nuovo governo italiano.

