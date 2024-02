Chi era il padre delle sorelle Parodi e che lavoro faceva

Chi sono e cosa fanno i genitori di Cristina, Benedetta e Roberto Parodi: la madre Laura e il padre Pietro sono le colonne della famiglia

Benedetta e Cristina Parodi sono due delle più note e amate conduttrici televisive italiane degli ultimi anni. La prima, che anche la moglie del giornalista sportivo di Sky Fabio Caressa, è celebre soprattutto per i suoi programmi di cucina, mentre la seconda ha condotto vari programmi tra Mediaset, La 7 e Rai, ed è anche sposata con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Hanno anche un fratello, Roberto Parodi, anche lui giornalista e conduttore televisivo di discreto successo. Ma chi sono i loro genitori? Benedetta, Cristina e Roberto sono nati ad Alessandria e sono figli di Pietro Parodi, detto “Tuccio” in famiglia. Il padre delle sorelle Parodi era un ingegnere ed era stato anche dirigente della Pirelli. Pietro Parodi è morto a 78 anni il 29 agosto 2012 a causa di una grave malattia, ad Alessandria, sua città natale è ricordato con affetto anche per il suo ruolo nel Consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio cittadina. Il padre delle sorelle Parodi, oltre a fare di lavoro l’ingegnere e il dirigente, era molto legato alla tutela dei Beni Culturali della sua città. La morte di Pietro Parodi è stato come per tutti un enorme dolore per i suoi figli, perché è accaduto in breve tempo. Benedetta è stata l’unica che ha parlato apertamente di come è morto il padre in TV, confessandosi nel celebre salotto a Verissimo, su Canale 5, in un dialogo con la conduttrice Silvia Toffanin.

In quell’occasione, la conduttrice di Bake Off ha raccontato di aver avuto un sogno premonitore relativo alla morte del padre, avvenuta ormai 12 anni fa. È stato come se papà Pietro prima di esalare l’ultimo respiro abbia voluto farle un saluto. Al risveglio, la nota giornalista gastronomica sentì squillare il telefono: dall’altro lato della cornetta c’era sua madre Laura, che le diceva che il padre era appena morto. Una tragedia aveva commentato. La morte di Pietro Parodi aveva colpito molto anche Fabio Caressa, marito di Benedetta, che era molto legato all’uomo, e che lo ha definito “una persona splendida”.

Che lavoro fa Laura madre delle sorelle Parodi

Alle sorelle Parodi e al fratello Roberto resta fortunatamente ancora la madre, Laura. Figlia unica con un padre funzionario di banca, Laura Parodi sposò suo marito nel 1962, e un anno dopo nacque il primo figlio Roberto. Poi, nel 1964, Cristina, e infine nel 1972 Benedetta. A differenza del marito ingegnere, la donna faceva invece l’insegnante di lettera classiche. Non a caso, in un’intervista ha raccontato che tutte le donne della famiglia, cioè lei e le sue due figlie, non sono mai state molto portate per la matematica, a differenza del marito e del figlio maschio.

Laura Parodi ha anche raccontato di non sapere esattamente da dove siano arrivate la passione e la bravura di Benedetta in cucina. La madre delle due conduttrici televisive ha infatti raccontato di non essere mai stata particolarmente brava ai fornelli, e che la sua filosofia era di mettere insieme i pasti con il minimo sforzo e sporcando il meno possibile. Per lo stesso motivo, non permetteva mai alle sue figlie di aiutarla, per cui risulta ancora più sorprendente come Benedetta sia divenuta una delle regine della cucina in tv.

