Costantino Vitagliano che cosa ha: che significa malattia autoimmune

Gli ultimi aggiornamenti sulla malattia di Costantino Vitagliano. Come sta l’ex tronista con le cure e che significa patologia autoimmune

Il pubblico televisivo italiano lo conosce bene, grazie alle sue numerose apparizioni televisive e sulla cronaca rosa, in particolare negli anni Duemila. Oggi Costantino Vitagliano ha 49 anni, ma è apparso in tv ancora di frequente, come concorrente di Avanti un altro! Pure di sera nel 2022 e di Non sono una signora, nel 2023 su Rai 2. Il mese scorso, però, il popolare personaggio televisivo lanciato da Uomini e Donne di Maria De Filippi ha annunciato di soffrire di una rara malattia. Intervenuto a fine gennaio a Verissimo, su Canale 5, Costantino Vitagliano ha raccontato di soffrire di una malattia autoimmune alquanto rara. Il primo tronista di Uomini e Donne non è entrato molto nel dettaglio della sua patologia, ma a quanto pare il disturbo gli causa dei problemi ai vasi sanguigni. Da quel poco che si sa a riguardo, si sarebbe manifestata originariamente con la rottura di un tendine senza traumi significativi. Secondo l’immunologo Mauro Minelli, intervistato da Adnkronos, potrebbe trattarsi di una malattia autoimmune del sistema connettivo.

Che cosa significa però questo termine, nello specifico? In medicina si definiscono in questa maniera i disturbi caratterizzati da una disfunzione del sistema immunitario che induce l’organismo ad attaccare i propri tessuti. Sono noti anche con l’acronimo Imid, e comprendono vari tipi di malattie, che singolarmente possono colpire tessuti e organi diversi e con effetti e forme differenti a seconda dei casi e dei soggetti colpiti. Proprio per questo motivo, in assenza di maggiori dettagli è difficile stabilire di quale malattia precisa soffra Costantino Vitagliano.

Costantino Vitagliano ha trovato una cura

Al momento ancora non si conoscono le cause che scatenano queste malattie, e ancora non esistono cure sicure per affrontarle. Tornando nello studio di Verissimo a quasi un mese dall’aver rivelato la sua condizione, Costantino Vitagliano aggiona il pubblico sul periodo difficile che ha trascorso. L’ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso un mese circa ricoverato in chirurgia tumorale, perdendo ben 12 chili. Costantino aveva rivelato di stare sperimentando una terapia per la malattia, ma aveva anche messo le mani avanti, dicendo che purtroppo nella sua situazione si “va per tentativi”. Al momento non è noto se la cura sperimentale stia funzionando o meno, ma è possibile che il noto personaggio televisivo milanese possa dare aggiornamento proprio oggi a Silvia Toffanin su questa sua condizione.

