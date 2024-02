The Voice Senior 2024 Mario Rosini era Big a Sanremo VIDEO

Da big a Sanremo a The Voice Senior: la carriera di Mario Rosini e la partecipazione a X Factor

Si può passare da Sanremo a The Voice Senior? C’è chi, tra i giudici, ha fatto il percorso opposto, come abbiamo visto con i Ricchi e Poveri. In giuria nella scorsa edizione del programma condotto da Antonella Clerici, il duo ligure è stato poi tra i concorrenti dell’ultimo Festival della Canzone italiana. Ma nella nuova edizione del talent show di Rai 1, che è iniziata ieri sera, anche tra i partecipanti abbiamo trovato qualcuno che ha fatto questo passaggio, anche se su un arco temporale un po’ più lungo.

Si tratta di Mario Rosini, e a riconoscerlo ci ha pensato uno dei giudici, Gigi D’Alessio (anche lui visto, così come Loredana Berté, proprio all’ultimo Sanremo). Durante la prima puntata di The Voice Senior 2024, Rosini si è presentato cantando Ritornerai di Bruno Lauzi, fornendo un’ottima prova, così che Loredana Berté ha chiesto al concorrente da dove provenisse. Solo a quel punto Gigi D’Alessio è intervenuto: “Ma l’avete riconosciuto Mario? Lui è Mario Rosini, un big di Sanremo 2004, quando vinse il mio amico Marco Masini.”

Nato nel 1963 a Gioia del Colle, vicino Bari, Mario Rosini ha oggi 60 anni, ma ha alle spalle una solida carriera da cantante. Ha debuttato nel 1989, e negli anni successivi ha partecipato alle tournée di artiste come Anna Oxa, Irene Grandi, Tosca e Mia Martini (la sorella di Loredana Berté). Nella sua carriera ha inciso 7 album di studio, ma è ricordato soprattutto per la sua partecipazione a Sanremo 2004, quando arrivò addirittura secondo dietro a Marco Masini, grazie al brano Sei la vita mia. Non è la prima volta che Mario Rosini partecipa ad un talent, nel 2020 aveva tentato la scalata a X Factor Romania.

The Voice Senior Mario Rosini e l’incredibile somiglianza con Gigi D’Alessio

Come abbiamo visto, Gigi D’Alessio è stato il primo a riconoscere Mario Rosini a The Voice Senior 2024, e qualcuno online ha anche fatto notare l’incredibile somiglianza fisica tra i due. Una piccola casualità, ovviamente, anche se i due si conoscevano già da prima del programma, come ha detto D’Alessio. Dopo il suo exploit a Sanremo 2004, Mario Rosini prosguì a lavorare per un po’ in televisione, curando gli arrangiamenti del programma Tg2 Punto.it e improvvisando alcune canzoni. Oggi è docente presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera, dove occupa la cattedra di canto jazz, ed è inoltre Presidente della Commissione Artistica del “Premio Mia Martini”.

