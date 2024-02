Ernesto Uomini e Donne prima com’era FOTO

Il cambio look e di atteggiamento di Ernesto Russo di Uomini e Donne (46 anni). Prima era al Trono Over nel 2015, oggi è di nuovo protagonista

Se non l’avesse detto lui, solo un occhio particolarmente attento si sarebbe accorto che Ernesto Russo, 46 anni di età, aveva già partecipato a Uomini e Donne Over nel 2015. L’ex corteggiatore di Ida Platano è sempre al centro dell’attenzione, sia per le sue frequentazioni tra cui Barbara De Santi e Jessica, sia per il suo essere sempre ficcante con i suoi commenti, una sorta di opinionista aggiunto come un tempo era Armando Incarnato. Il prima e dopo di Ernesto a Uomini e Donne sembra avere del clamoroso dal punto di vista fisico solo perché molto evidente. Analizzando con attenzione, come affermato dallo stesso cavaliere del Trono Over, il vero cambiamento più che nell’aspetto è nel modo di porsi e di vedere la vita. Aveva già colpito i telespettatori del programma condotto da Maria De Filippi la profondità delle motivazioni per cui il 46enne di origini napoletane aveva deciso di non corteggiare più Ida Platano. Non aveva sentito empatia da parte della tronista nei suoi confronti dopo un lutto che lo aveva colpito e senza rancore ha temporaneamente lasciato la trasmissione. Nel corso di questi quasi dieci anni, lo chef attore ha acquisito una serenità diversa rispetto al passato, ha viaggiato molto con esperienze professionali anche all’estero, tra cui Mosca, e queste esperienze gli hanno fatto comprendere che va dato il giusto peso alle situazioni. Ernesto nel 2015 a Uomini e Donne era un pizzico più polemico, ad esempio iniziò a corteggiare Giuliana contesa con un altro grande protagonista del parterre: Sossio Aruta. Uscí dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi con una dama Laura Cola con cui andò male senza telecamere per poi legarsi ad un’altra dama di nome Laura nel 2017, anche con lei arrivò la rottura dopo un’ospitata di coppia a centro studio.

Probabilmente troppa fretta nel conoscere le donne aveva prima Ernesto Russo, oggi va con i piedi di piombo nelle frequentazioni. Altro esempio del cambiamento è stato il trattenersi nel lasciarsi andare alla passione da parte del cavaliere napoletano 46enne con Barbara De Santi. Passando in rassegna il look prima Ernesto a Uomini e Donne nel 2015 era senza barba e con i capelli piu corti rispetto ad oggi, rimanendo però sempre con l’idea di un taglio nel range del lungo con ricciolini disciplinati dal gel. Il dopo, come lo vediamo attualmente negli studi Elios, presenta capelli lunghi castani con shatush biondi molto naturali, ricci stretti probabilmente creati con l’aiuto delle schiuma. Il viso è praticamente rimasto identico come se il tempo non fosse mai trascorso in questi anni.

Ernesto oltre Uomini e Donne le fiction

Ernesto a Uomini e Donne nel 2015

Il lavoro di Ernesto Russo di Uomini e Donne è ufficialmente quella di chef e ristoratore. Il cavaliere dai capelli lunghi ha un suo locale a Sabaudia “Fonti di Lucullo”, ha presenziato a Gusto, rubrica del Tg5 ed è stato volto di Chef a Domicilio sul canale tematico Food Network. Accanto alla sua attività nel settore gastronomico, Ernesto è anche attore. Il napoletano ha fatto la comparsa in particolare due fiction, Medici, produzione internazionale che anni fa andò in onda sulla Rai e Ultimo con Raul Bova, prodotto Mediaset di grande successo. Proprio per questo il cambiamento del cavaliere è balzato all’occhio, soprattutto da chi lo seguiva in passato non solo nella trasmissione della De Filippi ma anche in altri contesti.

