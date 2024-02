Gloria nel cast Filippo è David Sebasti: l’hai visto come medico

David Sebasti interpreta il ruolo di Filippo nella fiction di Rai 1 Gloria accanto a Sabrina Ferilli. Che altro ha fatto in tv

Filippo è uno dei personaggi secondari che ruotano attorno a Gloria Grandi, l’eccentrica protagonista della nuova fiction di Rai 1 interpretata da Sabrina Ferilli. Lo conosciamo principalmente attraverso Sergio, il suo compagno, che è il fratello di Gloria e un pacato insegnante di pianoforte. Se Sergio è una persona di indole tranquilla e appagata, Filippo è invece più un uomo d’azione e audace, grazie anche al suo lavoro nell’Arma dei Carabinieri. I due stanno insieme da qualche anno, e le cose tra loro sembrano andare molto bene, tanto che i due non litigano praticamente mai, se non fosse proprio per Gloria, con cui Sergio ha sempre avuto frizioni, mentre invece Filippo non può che apprezzare la diva. La parte di Filippo, nel cast di Gloria, è stata affidata all’attore David Sebasti, che sicuramente molti spettatori assidui della televisione italiana avranno riconosciuto. Di origini argentine, è nato a Buenos Aires il 10 luglio 1968 e ha dunque 55 anni, ma è cresciuto in Italia, dove vive da parecchi anni. David Sebasti si è infatti diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, e ha sviluppato la sua carriera in particolare in teatro, lavorando accanto al noto regista Giancarlo Cobelli. L’attore di Filippo un Gloria ha fatto il suo esordio in tv nel 1999 nel film per il piccolo schermo Il compagno, e poi nel 2003 ha debuttato al cinema con Il quaderno della spesa.

La sua fama presso il pubblico italiano è dovuta in particolare ai suoi ruoli televisivi, a partire da La Signora delle camelie (2005) e Un medico in famiglia 5 (2007). Successivamente, David Sebasti è poi apparso nelle serie Che Dio ci aiuti (2014), Le tre rose di Eva 3 (2015), L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo (2017), Nero a metà 2 (2020) e Studio Battaglia (2022). È inoltre apparso in un episodio della seconda stagione di DOC – Nelle tue mani (2022). Sicuramente il ruolo di David Sebasti in Un medico in famiglia è quello per cui la maggior parte del pubblico potrebbe riconoscere chi fa Filippo in Gloria . Interpretava il ruolo di Emilio Villari, un medico torinese arrivato a Casa Martini su mandato del suocero, un importante imprenditore del Nord che stava aprendo un poliambulatorio semiprivato a Roma, che Emilio avrebbe dovuto supervisionare nelle fase iniziali.

Potrebbe interessarti anche: Gloria chi era esiste nella realtà: c’entra Umberto Tozzi?

David Sebasti in Un Medico in Famiglia

Emilio in Un Medico in Famiglia confessa il suo amore

Descritto così ci dice poco e niente, balza subito alla mente se aggiungiamo un super dettaglio. David Sebasti nel 2006 arrivò come protagonista, in qualità di nuovo medico a Casa Martini dopo il primo addio di Pietro Sermonti nel ruolo di Guido e quello di Maria interpretata da Margot Sikabonyi, giustificato con la coppia momentaneamente in Africa per una missione umanitaria (che a loro volta avevano sostituito nel cast fisso Giulio Scarpati in Lele). All’inizio, per questo motivo, fu un personaggio molto odiato. L’attore di Filippo in Gloria venne apprezzato solo con il tempo quando venne fuori l’umanità di Emilio quando si fidanzò con la dolce ragazza indiana figlia di Kabir Bedi. Ovviamente, quando nel titolo diciamo l’hai già visto come medico ci riferiamo a questa esperienza professionale di David Sebasti accanto a Lino Banfi, l’iconico Nonno Libero.

Copyright Image: ABContents