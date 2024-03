Premio Oscar perché si chiama così

I premi Oscar sono il grande evento della stagione cinematografica statunitense e mondiale, ma da dove arriva il nome “Oscar”? Questo è il significato!

Vincere un Premio Oscar significa coronare la propria carriera con il massimo riconoscimento che esiste nel mondo del cinema. In pochi, però, sanno che il vero nome dell’ambita statuetta è un altro e che c’è un curioso motivo sul perché si chiama proprio Oscar. In effetti, ufficialmente si tratta degli Academy Awards, ovvero i premi assegnati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (anche detta AMPAS o, più comunemente, solo Academy). Si tratta di un’organizzazione che riunisce migliaia di professionisti che hanno lavorato a vari livelli nel settore cinematografico, fondata nel 1927 in California e tutt’oggi conosciuta proprio per essere a capo del concorso cinematografico più famoso al mondo. Un’usanza molto statunitense, che differisce dai festival europei (che si svolgono su più giorni e premiano solo film presentati in esclusiva all’evento, invece che andati in sala nel corso dell’ultimo anno) e che ha degli eguali nella musica (i Grammy), per la tv (gli Emmy) e per il teatro (i Tony). In realtà, il motivo per cui l’Academy Award si chiami più notoriamente Oscar non è davvero nota. Si tratta infatti di una tradizione talmente antica e culturalmente radicata (con quasi un secolo di storia, ormai) che nessuno ne ricorda più esattamente l’origine. La teoria più accreditata e nota è che sia stato un nomignolo inventato da Margaret Herrick, che quando vide la statuetta commento che assomigliava a suo zio Oscar. Herrick, nata Buck, si era trasferita a Los Angeles negli primi anni Trenta, diventa la bibliotecaria dell’Academy e sposando poi il segretario esecutivo dell’associazione, Donald Gledhill. I due divorziarono nel 1945, e lei gli succedette alla direzione dell’Academy, sposandosi un anno dopo con Philip A. Herrick, da cui prese il cognome (che mantenne anche dopo il divorzio del 1951). Per quanto riguarda invece il famoso zio Oscar che potrebbe aver dato il nome al Premio, si sa che era un coltivazione texano e che non era parente di primo grado della bibliotecaria, ma si secondo in quanto cugino della madre.

La teoria di Herrick è divertente ma non è detto che sia quella più attendibile e sicura. Altre persone assicurano di avere la paternità del nome dell’Oscar, come la nota attrice Bette Davis, che fu poi anche direttrice dell’Academy. Davis disse che la statuetta gli ricordava il sedere del suo ex marito, Harmon Oscar Nelson, ma successivamente negò di aver suggerito lei il nomignolo del premio. Il giornalista specializzato in gossip hollywoodiano Sidney Skolsky disse di aver coniato il termine Oscar usando in un suo articolo del 1934.

Un’altra interessante leggenda metropolitana da sfatare riguardo il Premio cinematografico statunitense riguarda quanto vale e di che materiale sia fatto. Prima di tutto va specificato che la statuetta non è in oro, o almeno non nella sua totalità. Escludendo la versione in gesso creata durante la Grande Guerra, tutti gli Academy Awards sono in bronzo placcato in oro. Il valore degli Oscar è di circa 300 euro, pesa quasi 4 kg ed è lunga 35 cm.

