Billie Eilish il retroscena sulla malattia al Premio Oscar

Billie Eilish, 22 anni e due Premi Oscar all’attivo, è simbolo di speranza per chi soffre della malattia chiamata Sindrome di Tourette

No, Billie Eilish non fa facce buffe volutamente ha una malattia chiamata Sindrome di Tourette che le provoca movimenti involontari chiamati tic. A parlarne spesso, per sensibilizzare sul tema, è la stessa vincitrice del Premio Oscar 2024 per la miglior canzone, “What was I made for?” presente nella colonna sonora del film Barbie. L’artista ha 22 anni e già ha fatto incetta di Premi: due Oscar, diversi Grammy e Un Golden Globe. Inoltre ha siglato un record storico, la più giovane in assoluto ad aver vinto più di una Statuetta. Un successo planetario a riprova che la malattia per Bille Elish non è stata un freno per raggiungere le vette più alte in carriera poco più che ventenne. La sindrome di Tourette (TS) è un disturbo neurologico caratterizzato da movimenti o suoni vocali improvvisi, ripetitivi, rapidi e indesiderati, chiamati tic. La malattia di Billie Eilish fa parte di un gruppo di disturbi del sistema nervoso in via di sviluppo. In parole povere, questa anomala alterazione del funzionamento di una parte del cervello causa quegli scatti improvvisi come strizzare l’occhio nervosamente, aprire e chiudere la mano o la bocca tremante. I primi sintomi si manifestano quasi sempre nell’infanzia, in genere tra i 5 e i 10 anni. Nel caso della vincitrice del Premio Oscar 2024 per la miglior canzone, la malattia si è manifestata a 12 anni. I tic possono iniziare nella zona della testa e del collo, per poi estendersi al tronco, alle braccia e alle gambe.

Spesso questa sorta di spasmi involontari si attenuano con il tempo e diventano controllati verso la fine dell’adolescenza o all’inizio dei 20 anni. In parte questo è il caso dello stato attuale della malattia di Billie Eilish. La cantante ha svelato di soffrire ancora dei sintomi più invasivi della sindrome di Tourette come strizzare continuamente le sopracciglia. Il retroscena riguardo a questa patologia, di cui soffre la voce presente nella colonna sonora di Barbie, è che i tic non si manifestano quando canta, rendendo così ogni esibizione particolarmente emozionante per lei. L’altro modo che ha la cantante di “No time to die” per non soffrire è praticare equitazione, durante le sue passeggiate a cavallo o tic scompaiono.

Billie Eilish non è l’unica cantante con la Tourette

Billie Eilish non ha voluto fare i nomi di molti suoi colleghi cantanti affetti dalla sua stessa malattia, confessando però che ne sono tanti. Tra i più noti, che non hanno nascosto di soffrire di questi disturbi del sistema nervoso, figura l’artista Lewis Capaldi. Un video in cui la voce di Someone you Loved non ricordava le parole della sua canzone è diventato virale perché il pubblico presente al suo concerto ha iniziato a cantare al suo posto, facendolo commuovere. L’Associazione Americana per la Tourette (Tourette Association of Americaopens in a new tab or window) stima attualmente che negli Stati Uniti un bambino su 160 di età compresa tra i 5 e i 17 anni sia affetto da questa patologia. Un bambino su 100 è affetto dalla stessa malattia di Billie Elish o da un altro disturbo da tic.

