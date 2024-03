Perché l’annuncio della BBC della morte di Kate Middleton è fake

Kate Middleton è morta? Secondo alcuni lo avrebbe annunciato addirittura la BBC, ma le cose stanno in realtà in maniera molto diversa: ecco cosa succede.

No, Kate Middleton non è morta, e non è vero che la BBC lo abbia annunciato. Negli ultimi giorni la principessa del Galles è divenuta protagonista di varie teorie del complotto e fake news, e gira una voce sempre più insistenze che avrebbe una grave malattia. Da dicembre non è più apparsa pubblicamente, e questo non ha fatto che alimentare dubbi e sospetti sul suo conto. Come stanno dunque le cose veramente? Nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 marzo online è rimbalzata un po’ ovunque la notizia del suo decesso, ma ovviamente si è trattato di una notizia falsa. Secondo altre fonti, William e Kate sarebbero apparsi sabato 16 a fare spesa al Windsor Farm Shop, e la principessa del Galles appariva in buona forma. Eppure, la stampa britannica sostiene da questa mattina che Kate interverrà presto per parlare della sua malattia, forse la ileostomia di cui ha scritto l’influente blogger americana Jessica Reed Kraus. Quel che è sicuro, è che la moglie del principe William è viva. La storia dell’annuncio della BBC è circolata in maniera incontrollata sui social nelle scorse ore, ma senza alcun fondamento. Il tweet, che molti hanno visto e che è poi stato cancellato, utilizzava l’immagine di un ex giornalista della BBC risalente però a 4 anni fa. Smentite anche le ipotesi sul logo dell’emittente di stato britannica virato a nero in segno di lutto (è di quel colore dal 2021) e della bandiera a mezz’asta fuori da Buckingham Palace (le foto circolate risalgono alla morte della regina Elisabetta). Nonostante tutte le informazioni che spazzano via le ipotesi di un comunicato riguardante la Royal Family, su X in particolare prosegue la caccia alla notizia di una presunta morte. Con un intervallo di tempo 2-3 ore tantissimi utenti cadono nella trappola della fake news scrivendo di essere in attesa di sapere cosa succederà. C’è chi inoltre ha ipotizzato che la BBC abbia scelto di avere un logo nero nelle ultime ore proprio perché in attesa di una triste notizia per il popolo britannico. Un’altra informazione totalmente falsa considerando che il logo BBC è sempre stato questo e non è stato modificato per un’eventuale lutto.

LEGGI ANCHE: Presunto padre di Harry chi è James Hewitt: la somiglianza sbalordisce

Kate Middleton comunicato: tutte le ipotesi dopo la foto ritoccata

Kate Middleton William matrimonio

Lo scorso 17 gennaio era stato ufficialmente comunicato che Kate Middleton si sarebbe assentata un po’ dalle scene per un’operazione all’addome, e da allora nulla di nuovo sarebbe successo. Il suo ritorno ufficiale in pubblico avverrà probabilmente il mese prossimo: potrebbe apparire a Pasqua, per la tradizionale passeggiata a Windsor, verso la Cappella di St George. Più probabilmente la si vedrà il 17 aprile, al ritorno a scuola (alla Lambrook School) dei suoi tre figli dopo le vacanze pasquali. E, di sicuro, la principessa del Galles tornerà ad apparire il 23 aprile, in occasione del sesto compleanno del figlio, il principe Louis: in quell’occasione verrà pubblicata, come di consueto, una foto di famiglia sui canali ufficiali della Casa Reale britannica. Non resta dunque che aspettare per avere la conferma dello stato di salute di Kate Middleton.

Copyright Image: ABContents