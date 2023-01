Presunto padre di Harry chi è James Hewitt: la somiglianza sbalordisce

Chi è James Hewitt, l’uomo che potrebbe essere il presunto padre del principe Harry Windsor: l’incredibile somiglianza sbalordisce

Chi è il vero padre di Harry è al centro del gossip mondiale complici le rivelazioni dello stesso duca di Sussex. Com’era ampiamente previsto, sta facendo molto parlare Spare, il libro di memorie di Harry Windsor, che ha alzato un altro polverone sulla famiglia reale inglese. Tra le questioni di cui si sta dibattendo maggiormente c’è quella legata a James Hewitt, ritenuto da certe voci ovviamente mai confermato il presunto padre di Harry. Un nome quello di Hewitt decisamente non noto a tutti gli appassionati delle vicende della famiglia reale e che è legato a uno dei più eclatanti scandali che ha riguardato le pagine rosa della corona britannica. James Hewitt è stato infatti un ufficiale dell’esercito inglese, nato nel 1958 in una famiglia di militari e a sua volta soldato decorato. Ciò che conta, però, non è la carriera militare dell’uomo, ma la sua incursione nel mondo del gossip, che risale al 1986, quando sul cammino dell’ufficiale britannico si è trovata la celebre Lady Diana. Tra i due pare che ci sia stata una lunga storia d’amore, di cui i tabloid britannici hanno parlato moltissimo. James Hewitt era diventato l’insegnante di equitazione di Lady Diana e s’introduceva di nascosto nella sua residenza per portare avanti la liaison. Un flirt durato ben cinque anni, dal 1986 al 1991, quando Hewitt dovette lasciare l’Inghilterra per delle missioni con l’esercito. Una scelta che, scrivono dall’Inghilterra, ha provocato molta delusione in Diana, che si è sentita tradita dal fatto che il suo amante avesse scelto la sua carriera piuttosto che lei. Va da se come si erano già alimentate in passsto le voci che vedevano James Hewitt come presunto padre di Harry, d’altronde la somiglianza fisica è incredibile.

La relazione tra Diana e James Hewitt è rimasta segreta per anni, fino a che nel 1994 non è venuta fuori grazie al libro Princess in Love di Anna Pasternak, che ha ricostruito la liaison tra Hewitt e Lady D avvalendosi della collaborazione del militare. Un’altra delusione per Diana, che a un anno di distanza ha confermato la relazione ai microfoni della BBC, sottolineando, però, la delusione per come è stata raccontata nel libro. Le strade di James Hewitt e Lady Diana, dopo la fine della loro relazione clandestina, non si sono più incontrate. Dopo la morte della principessa avvenuta nel 1997, Hewitt, nel 1999, ha pubblicato un libro di memorie, Love and War, tornando a parlare di quella famosa relazione. Negli ultimi vent’anni Hewitt si è ritirato dalla vita miliare e si è dedicato ad alcune attività imprenditoriali, come l’apertura di un gold club e di un bar a Marbella. Oggi, si sta tornando a parlare di Hewitt con forza recuperando una voce che, anche in passato, è venuta fuori. James Hewitt, secondo molti, sarebbe il vero padre del principe Harry, secondogenito di Lady Diana, venuto al mondo, però, nel 1984, in teoria prima dell’incontro tra sua madre e Hewitt. Le date, quindi, smentirebbero questo scenario, a meno che non sia state aggiustate proprio per impedire il collegamento e nascondere la vicenda, ma questo è uno collegamento che non trova nessuna conferma.

Harry e l’ipotetica sorella che somiglia a Diana

Le incredibili somiglianze non finiscono tra Harry e il presunto padre, spunta anche un’ipotetica sorella dei Windsor identica fisicamente alla loro madre. La storia dei reali inglesi è stata sempre ricca di misteri e fatti irrisolti, come testimonia anche la questione della paternità di Harry. Le vicende relative a Lady Diana sono ancora più cariche di domande e tal proposito, tra i punti di dibattito non c’è solo la figura di James Hewitt e il suo ruolo di presunto padre di Harry, ma anche un’ipotetica sorella dei due figli di Diana. Non si tratta di Laura, la sorellastra, ufficiale, dei due principi, figlia che Camilla, la seconda moglie di Carlo, ha avuto dal precidente matrimonio con Andrew Parker Bowles. Bensì di un’altra sorella, lei completamente sconosciuta al pubblico e della cui esistenza non c’è mai stata alcuna conferma. Molte fonti, sia nel Regno Unito che in America, hanno parlato dell’esistenza di una certa Sarah, sorella di Harry e William mai riconosciuta, ma dalla somiglianza incredibile con Lady Diana, che sarebbe sua madre. Uno scenario, c’è da dire, mai confermato, ma che testimonia le grandi incertezze e i dubbi che aleggiano, ancora oggi, sulla figura di Diana Spencer.