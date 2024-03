Rose Hanbury chi è il marito della marchesa

Rose Hanbury è la marchesa al centro del caso su Kate Middleton e indicata come possibile amante del principe William: chi è suo marito

Infuria il caso di Kate Middleton, con voci sempre più insistenti attorno alla malattia che l’avrebbe colpita. La principessa del Galles non si vede ufficialmente dallo scorso dicembre, e questa sta facendo crescere fake news e teorie del complotto sulle sue condizioni di salute, con i paparazzi che l’avrebbero scorta sabato al Windsor Farm Shop a fare spesa assieme al principe William. Quale sarà la verità, lo si scoprirà probabilmente a breve, dato che la stampa britannica rivela che Kate Middleton parlerò presto pubblicamente della sua malattia. Ma mentre si discute di questo, fioriscono anche i gossip in merito a una relazione segreta del marito con la marchesa di Cholmondeley Rose Hanbury. 40 anni, ex modella, è sposata dal 24 giugno 2009 con David Cholmondeley, 7° marchese di Cholmondeley, con cui risiede da allora a Houghton Hall, nella zona di Norfolk. Sia lei che il marito sono molto amici di William e Kate, ma secondo gli esperti del gossip reale britannico tra la marchesa e il principe ci sarebbe qualcosa di più. David Cholmondeley ha 24 anni in più della moglie, discende da una famiglia di alto lignaggio (tra i suoi antenati c’è addirittura Sir Robert Walpole, primo Primo Ministro del regno nel XVIII secolo). Oltre ai suoi numerosi titoli e possedimenti nobiliari, il marito di Rose Hanbury è attivo anche nel mondo del cinema come attore e regista, utilizzando il nome d’arte di David Rocksavage (tra il 1968 e il 1990 ha avuto infatti il titolo di Conte di Rocksavage). Va però detto che le sue produzioni non sono proprio famose: dopo aver fatto la comparsa nel film di Eric Rohmer del 1987 Reinette e Mirabelle, ha diretto nel 1995 un adattamento del romanzo di Truman Capote Altre voci, altre stanze, e nel 2007 il film The Wreck.

Rose Hanbury e la figlia Iris

Il 12 ottobre 2009, Rose Hanbury e David Cholmondeley hanno avuto due gemelli, Alexander Hugh George e Oliver Timothy George (per cui la donna era già incinta al momento del matrimonio, avvenuto a giugno). Nel marzo 2016 è nata una terza figlia, Iris Marina Aline, che ha oggi 8 anni. In questi giorni, la piccola Iris è finita al centro delle cronache scandalistiche e delle teorie del complotto perché indicata come una figlia illegittima del principe William, nata dalla sua relazione segreta con Rose Hanbury. Queste voci, in realtà, non sono nuove, ma non sono neppure mai state verificate, e anzi sembra improbabile che la figlia della marchesa di Cholmondeley sia davvero di William. La relazione tra i due, anche questa tutt’altro che sicura, secondo le varie teorie del gossip sarebbe nata nel 2019, cioè tre anni dopo la nascita di Iris.

