Isola dei Famosi 2024 chi presenta al posto di Ilary Blasi

Isola dei Famosi chi sarà a presentare la nuova edizione del reality al posto di Ilary Blasi fa discutere, così come gli opinionisti

Terminata l’ultima edizione del Grande Fratello la televisione italiana non resterà certo sprovvista di reality show. Sempre su Canale 5 è infatti pronta a partire la nuova edizione de L’isola dei famosi, che sarà la diciottesima della storia del programma e la nona targata di Mediaset (in precedenza il programma andava in onda su Rai 2). Ci saranno ovviamente alcune grosse novità quest’anno, e una delle più importanti sarà l’assenza di Ilary Blasi alla conduzione. La showgirl e presentatrice romana era stata il volto delle ultime tre edizioni, subentrando ad Alessia Marcuzzi nel 2021, dopo lo stop dovuto alla pandemia del Covid-19. Negli ultimi mesi è stato annunciato che il futuro di Ilary Blasi sarebbe stato lontano dalla nuova stagione del reality show dei naufraghi, per approdare a un nuovo programma. Inizialmente si era parlato di un ruolo per lei a Io canto Generation, la nuova trasmissione di Gerry Scotty, ma successivamente è emerso che la conduttrice dovrebbe prendere il posto di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live, il programma di Radio Norba in onda anche su Italia 1 e in procinto di trasferirsi proprio su Canale 5. Chi presenta L’isola dei Famosi 2024 è Vladimir Luxuria. Si tratta ormai non solo di uno dei personaggi televisivi più noti in Italia, ma anche di una vera e propria icona di questo reality show. La conduttrice ha debuttato nell’Isola dei Famosi nel 2008, in occasione della sesta edizione, in qualità di concorrente, risultando alla fine anche vincitrice. In seguito è stata opinionista del programma nel 2011 e inviata nel 2012, per poi farvi ritorno dopo diversi anni nel 2017 di nuovo nella veste di opinionista, dopo il passaggio a Canale 5. Aveva poi fatto ritorno in questo ruolo nelle due ultime edizioni, nel 2022 e nel 2023, e adesso sarà dunque anche la presentatrice.

Le polemiche, però, non sono mancate perché da tempo si vociferava di questa promozione per l’ex politica. Ad anticipare la notizia di Vladimir Luxuria come conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024 è stato Dagospia. La presentatrice intervenne, subito, smentendo e lasciando intendere di essere grande amica di Ilary Blasi per farle le scarpe. Dopo poco è poi arrivato il Tweet ufficiale della trasmissione a dare l’annuncio del suo nuovo ruolo per i naufraghi di questa edizione del reality. Pare che l’ex moglie di Totti non conduca più la trasmissione ambientata a Cayo Cochinos perché parte del piano di rinnovamento dei volti Mediaset voluto da Piersilvio Berlusconi.

Potrebbe interessarti anche: Ilary Blasi licenziata? Cosa hanno detto ai palinsesti Mediaset

Isola dei Famosi 2024 opinionisti

Instagram Sonia Bruganelli

Non sono chi presenta, cambiamenti radicali all’Isola dei Famosi 2024 anche per il salottino di commento al programma. Se alla conduzione debutterà un po’ a sorpresa Vladimir Luxuria, altre novità ci attendono in merito agli opinionisti del reality show di Canale 5. Nella corsa edizione, questi ruoli erano rivestiti proprio dall’attuale presentatrice, come abbiamo visto, e da un altro noto conduttore televisivo come Enrico Papi, mentre il ruolo di inviato era stato affidato ad Alvin. Per la diciottesima edizione del programma, un posto sarà affidato all’esperta di reality Sonia Bruganelli, mentre al suo fianco come opinionista vedremo anche il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Nella veste di inviata, le indiscrezioni puntano forte su Elenoire Casalegno. Il via dell’Isola dei Famosi 2024 è prevista per l’8 aprile prossimo.

Copyright Image: ABContents