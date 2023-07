Ilary Blasi cacciata da Mediaset e il giallo dopo la presentazione dei palinsesti di Pier Silvio Berlusconi: cosa è successo alla conduttrice

Dopo i casi Belen Rodriguez e Barbara D’Urso, diversi ma finiti entrambi con un doloroso addio, anche Ilary Blasi e la sua Isola dei famosi è al centro del dibattito dopo i palinsesti Mediaset annunciati da Pier Silvio Berlusconi. C’è di mezzo la politica, la televisione, sicuramente l’amicizia e anche un cambio di direzione repentino. Quello che sta succedendo nella tv del biscione nelle ultime settimane ha tanto l’odore di uno stravolgimento profondo, di quelli che non fanno eccezione praticamente per nessuno. Pier Silvio Berlusconi, nelle vesti di Amministratore delegato, ha deciso per un cambio di rotta radicale del circuito televisivo. Trash e gossip sono stati messi immediatamente al bando e a partire dai nomi più grossi che ne sono stati simbolo, in nome di una tv diversa e che dovrà basarsi su un altro tipo di contenuti. Una decisione che segue diversi addii di lusso in Rai, in quel caso anche per volontà politiche che non possono essere bloccate. Il caso di Ilary Blasi è diverso. Di sicuro, stavolta non c’è di mezzo la storia d’amore con Francesco Totti, finita ormai da tempo con stracci volanti e la separazione di una delle coppie più iconiche d’Italia. Semplicemente L’Isola dei famosi, di cui l’ex letterina è volto ed epicentro totale, non sta dando i frutti sperati in termini di audience. Male perché quest’edizione potrebbe anche essere l’ultima e potrebbero non esserci altre possibilità per fare meglio. Per questo, non c’è la certezza che il programma sarà confermato e, di conseguenza, Ilary Blasi potrebbe non averne uno tutto suo.

Ilary Blasi e L’Isola dei famosi in bilico: ancora nessun cartellino rosso

Stavolta, quindi, rispetto alla situazione di Barbara D’Urso, non è stata la conduttrice, l’unica a essere saltata e il capro espiatorio di un cambiamento più grande. Quello che le è stato sventolato sulla testa non è affatto un cartellino rosso, un segnale di addio di non ritorno: bisognerà solo aspettare e capire che piega prenderanno le cose. Pier Silvio Berlusconi, inoltre, non ha affatto dichiarato di non essere soddisfatto di Ilary Blasi e quindi non è stata licenziata e nemmeno cacciata ma al momento non le è stato affidato nessun programma. Resta quindi da vedere quale sarà il futuro della conduttrice e se riuscirà a trovare una nuova collocazione televisiva. Il figlio di Silvio Berlusconi ha inoltre elogiato la professionalità e il carisma di Ilary Blasi spiegando che è sempre stata molto apprezzata dal pubblico e che queste caratteristiche potrebbero essere utili per un progetto differente dall’Isola dei Famosi e forse anche lontano da Canale 5. In ballo c’è anche l’amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin che, alla fine, potrebbe essere comunque un fattore essenziale per le scelte finali. Resta quindi il dubbio sul futuro dell’ex moglie di Francesco Totti che con l’assenza del suo programma principale, il reality dall’Honduras, dovrà valutare eventuali ricollocazioni. Non si tratta di un addio ma sicuramente di un grande cambiamento anche per la sua carriera. È vero anche che su Mediaset ci sono programmi ancora privi di conduttori come La Talpa e Temptation Island Inverno e privi di opinionisti come il GF Vip, ipotesi decisamente remota, e La Pupa e il Secchione.