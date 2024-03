Amici Holden di chi è figlio: il legame con Laura Pausini

Holden di Amici, vero nome Joseph Carta, è figlio d’arte. Chi è il padre famoso e il legame dei genitori con Laura Pausini

Sono arrivate da parte di Laura Pausini le congratulazioni pubbliche per Holden quando ha ricevuto la maglia del serale di Amici di Maria De Filippi, e questo ha destato non poca confusione tra i telespettatori. Sono arrivati poi in puntata i complimenti dei giudici, in particolare quelli di Cristiano Malgioglio e questo non ha fatto che acuire i dubbi su chi siano i genitori di Holden. Vero nome Joseph Carta, il cantautore di Nuvola, è il favorito dai bookmakers per la vittoria del talent, con a seguire Mida e Petit. Anche quest’ultimo è figlio d’arte, Salvatore Moccia è nipote di Nadia Rinaldi. Non è passato inosservato anche un altro episodio, oltre ai primi due citati, che hanno portato all’equivoco su di chi è figlio Holden. In molti ricordano che venerdì 22 marzo è andata in onda una puntata speciale di Amici in cui si è visto Joseph Carta lasciare il talent e un suo ritorno dopo 4 giorni con il benestare dei severissimi Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Un comportamento che ha destato sospetti e malcontento non solo da parte di alcuni allievi, come Mida, anche diversi utenti social sono rimasti un po’ spiazzati fomentando una suggestione. Holden di Amici non è figlio di Laura Pausini ma di Paolo Carta e della sua prima moglie, Rebecca Galli. Cosa c’entra allora la cantante di fama internazionale con il concorrente dell’edizione 2024 del talent? La Pausini è la seconda moglie di Paolo Carta, che ha iniziato una relazione con il padre di Joseph quando il cantautore aveva solo 5 anni. Rebecca Galli è dunque la madre della voce di Dimmi che non è un addio e anche di altri due ragazzi, fratelli di Holden, Jader e Jacopo, mentre Paola è sorella da parte di padre, figlia di Laura Pausini. Della prima moglie del chitarrista non si sa nulla, nè che lavoro faccia oggi nè la sua vita privata dopo la rottura con l’attuale marito della voce di Strani Amori. Paolo Carta invece è il padre famoso di Holden di Amici 2024 perché chitarrista, autore di canzoni e produttore discografico. Nel corso della sua carriera oltre ad aver collaborato con la sua seconda futura moglie, Paolo Carta ha lavorato con tra gli altri Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Max Pezzali e Adriano Celentano. In qualità di produttore e autore è stato fondamentale per il successo di La Forza Mia di Marco Carta di cui però non è parente nonostante lo stesso cognome.

Il rapporto tra Holden e Laura Pausini

Photo Credits: Press Office

Sempre invece al centro della scena Laura Pausini che ha voluto parlare esplicitamente riguardo a in che rapporti con Holden e gli altri figli di Paolo Carta. Lo ha fatto ad un concerto a Roma, lo scorso dicembre. Dopo aver cantato alcune canzoni da lei molto sentite le ha volute dedicare anche ai Joseph, Jader e Jacopo, a cui è molto legata. Non vuole rubare il ruolo di madre a Rebecca Galli, nè definirsi con un termine per lei fuori luogo, matrigna. Piuttosto per l’allievo figlio d’arte di Amici 2024 ha voluto esserci sempre come punto di riferimento nelle loro vite. Probabilmente anche per questo ha preferito guardare con discrezione il percorso di Holden ad Amici 2024 senza interferire e senza però sembrare assente esplicitando tutta la sua felicità per il raggiungimento del serale con dei complimenti pubblici sui social.

Copyright Image: ABContents