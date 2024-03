Amici Mida e Gaia perché si sono lasciati

È rottura tra Mida e Gaia, la coppia più amata di Amici 2024. Il motivo della rottura e chi ha lasciato chi

Amici di Maria De Filippi è un talent in cui non nascono solo cantanti e ballerini ma che grandi amori punto non sempre però le coppie che nascono nella scuola riescono a superare il dopo programma, oppure scoppiano nella frase più cruciale della stagione, ovvero al serale. Tra i giovani di questa edizione della trasmissione a cavallo tra il 2023 e il 2024 gli amori scoppiati tra i banchi sono stati quelli tra Marisol e Petit, Lucia e Ayle, Mew e Matthew che risultano stare ancora insieme. Sorte e ben diversa è capitata invece alla coppia più amata dai giovanissimi, e più social. Ad Amici Mida e Gaia si sono lasciati, la conferma è arrivata nell’ultimo daytime prima della puntata del sabato sera. In un video è stato mostrato nel dettaglio il motivo per cui il cantante di Rossofuoco e la ballerina di Raimondo Todaro si sono detti addio. Per alcuni fan della coppia, che piaceva anche a Maria De Filippi, la rottura era nell’aria. La danzatrice napoletana e il cantautore di Lorella Cuccarini nei pomeridiani in onda su Canale 5, ancor prima del serale, erano sempre più distanti e raramente si scambiavano baci e tenerezze a cui il pubblico era abituato. Addirittura quando Gaia fu chiamata dalla professoressa Alessandra Celentano a seguire un compito sulla sensualità, Che prevedeva non solo di ballare con movenze particolari ma anche indossare degli abiti succinti, guida aveva palesato tutta la sua gelosia. A beccarlo, durante una puntata della domenica di Amici 2024, è stato Raimondo Todaro che ha seguito nel dettaglio l’esecuzione della coreografia visto che è lui il prof di Gaia. Pensare che tra i fan, fino a pochi giorni fa, questo video della gelosia di Mida continuava ad essere un meme ancora utilizzato. Poi la doccia fredda per alcuni, la consapevolezza della realtà per altri. Il perché della rottura tra Gaia e Mida è stato mostrato su Canale 5 mostrando prima i momenti più belli vissuti insieme dalla ballerina e dal cantante. L’annuncio della coppia scoppiata è stato dato con una grafica che preannunciava il peggio “tra i due è cambiato qualcosa”.

Si è visto, poi, una lite in cui la danzatrice, tra le prime ad avere la maglia del serale, spiegava al fidanzato di percepire da parte sua una distanza ormai insanabile. Si è sentita troppo sola negli ultimi tempi pur avendo il cantautore al suo fianco, non va visto più nei suoi confronti quelle attenzioni che la facevano sentire importante, apprezzata, a volte lo ha sentito addirittura freddo. Mida non è caduto dal pero, si percepisce dal video che si aspettava questa reazione dalla fidanzata. La voce di Fight Club ha ammesso che più di quello che le stava dando nell’ultimo periodo non riusciva a darle. Sarebbe stato ipocrita a sforzarsi o a fare quello che le chiedeva la ragazza. Mida ha proposto una pausa di riflessione e la ballerina ha spinto per sapere la verità.

Amici Mida e Gaia si sono lasciati: il motivo

Amici MIda e Gaia discutono in casetta

Così Mida e Gaia si sono lasciati ufficialmente, perché lei voleva di più, lui non sentiva più quel trasporto di prima. È vero anche che a portare scompiglio nella coppia è stato il serale di Amici, che come è noto è molto complesso da affrontare per gli allievi. Anche lo scorso anno ci fu una crisi tra Cricca e Isobel con la conseguente rottura, poi il ritorno di fiamma fuori dal programma, anche se a distanza di tempo i due si sono lasciati definitivamente. Ovviamente, come per tutte le coppie nate nel talent di Maria De Filippi, i fan sui social si sono divisi. Le reazioni alla rottura tra Mida e Gaia sono le più disparate. C’è chi pensa sia uno stop passeggero, chi ritiene che sia meglio che si siano lasciati senza trascinare un sentimento scemato, chi dá della pesante alla ballerina napoletana dandole la “colpa” per l’addio definitivo avendo pressato l’ex, chi infine accusa Mida di essersi montato la testa per il successo di Rossofuoco. La certezza è una per Amici, quando due si lasciano la colonna sonora è spesso una canzone di Alessandra Amoroso, in questo caso è stata “Estranei a partire da ieri”.

