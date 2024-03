Anticipazioni Amici 2024 perché Ayle eliminato prima puntata serale non ha senso

Il cantante di Anna Pettinelli è il primo eliminato del serale di Amici di Maria De Filippi 2024. Al ballottaggio in casetta Lil Jolie e Kumo

I pronostici su chi è uscito non appena indossata la maglia oro sono stati confermati: Ayle è il primo eliminato del serale di Amici 2024. A confermarlo le anticipazioni diffuse dal profilo Twitter Amici News che ha anche annunciato che al ballottaggio finale sono finiti Lil Jolie, passata da Rudy Zerbi ad Anna Pettinelli, e Kumo, stranamente non messo in luce dal suo insegnante Emanuel Lo, che sta valorizzando l’ex pupillo di Raimondo Todaro Nicholas. Manco a dirlo, l’eliminazione di Ayle già fa discutere, non solo sui social. In molti attendevano la sorte più amara per la voce di Allergica alle Fragole, dietro una tastiera non si è perdonato un forte momento di fragilità di un ventenne. Il cantautore toscano ha, infatti, circa un mese fa, deciso di lasciare la scuola di Maria De Filippi. Era scoraggiato dall’essere sempre ultimo in classifica, posizione che gran parte dei giudici esterni gli hanno tributato, fatta eccezione per Fabrizio Moro. La beffa per alla’anagrafe Elia Flagella è stata quella di arrivare al ballottaggio senza nemmeno esibirsi. Stando alle anticipazioni della prima puntata del serale di Amici 2024 in onda sabato 23 marzo la prima squadra a vincere la sfida è stata quella formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A sorpresa il famoso sorteggio casuale ha decretato i fortunatissimi ZerbiCele che hanno sfidato Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Il primo punto va a Petit con una sua versione di Don Raffae contro l’intenso flamenco di Giovanni. Frizzato il guanto di sfida Pole Dance tra Marisol e Gaia, voluto dalla Maestra, perché ritenuto non equo in quanto a dimostrarlo è stata chiamata una ballerina esterna. A seguire Martina con Just me a Reason batte il duo Dustin Marisol sulle note di America. Rudy Zerbi porta a casa la vittoria della prima manche con Holden che intona Quanto forte di pensavo contro Lil Jolie. Gli Spoiler vedono al ballottaggio per l’eliminazione della prima puntata di Amici 2024 del 22 marzo Gaia, Giuseppe e Ayle. La prima a salvarsi sembra essere Gaia, che non si è mai esibita fino al rischio eliminazione successivo, sempre vinto.

Amici 2024 Ayle canta Allergica alle fragole per l’ultima volta

Il cantautore canta prima Malamente di Tedua con aggiunta di barre poi bissa con il singolo con cui è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Allergico alle fragole. Prima di conoscere il verdetto Ayle ci tiene a dire che è felice di dire addio al talent chiudendo con questa canzone. Un’esternazione che non è piaciuta a Maria De Filippi che lo ha spronato all’ottimismo. Alla fine il primo eliminato della prima puntata del serale di Amici 2024 è proprio Ayle. I giudizi dei giudici non sono stati esplicitati ma per il cantautore di origini toscane, come per altri allievi, fa sempre scalpore il fatto che arrivino all’eliminazione talvolta senza mai esibirsi. Sui social è già scattata la polemica anche per le modalità scelte per il serale perché ancora una volta dopo mesi di studio vengono eliminati due allievi alla prima occasione. In tanti ritengono sia più giusto annullare le eliminazioni per le prime puntate così da permettere a tutti di esibirsi e farsi conoscere meglio. Una soluzione potrebbe essere quella di ridurre gli accessi al serale così da non eliminare nelle prime puntate.

