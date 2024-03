Denise Faro chi sono i genitori: è figlia d’arte

Denise Faro non è molto popolare in Italia, eppure Vasco Rossi ha scritto una canzone per lei: chi è, chi sono i genitori e cosa c’entra Blasco.

Molte persone in Italia, leggendo che Vasco Rossi le ha scritto e prodotto un brano (Libera e se mi va), si sono certamente domandate chi sia Denise Faro e cosa la leghi al celebre rocker emiliano. La cantante classe 1988, romana di origine, non è molto conosciuta nel nostro Paese, sebbene ufficialmente sia in attività addirittura dal 2002. Eppure, la sua carriera non è proprio stata lontana dai riflettori: in tv è apparsa già nel 2004 in Un medico in famiglia, e ha preso parte a vari musical, come ad esempio Romeo e Giuletta di Riccardo Cocciante e Pasquale Panella, e quello tratto dal film Disney High School Musical. Dal 2009 ha iniziato a lavorare attivamente come cantante, ma la sua carriera è cambiata da quando si è trasferita a Los Angeles, nel 2013. Denise Faro ha partecipato alla prima edizione The Voice of Italy e poi ha preso la decisione di andare negli States un anno dopo aver vinto a sorpresa la Competicion Internacional del Festival di Viña del Mar, in Cile, che è una specie di Eurovision latinoamericano. Questo risultato l’ha resa sempre più popolare in America Latina, e in particolare in Messico, dove nel 2010 aveva già partecipato con successo al talent show televisivo La academia bicentenario. Denise Faro è comunque una figlia d’arte, anche se la carriera dei genitori non le ha certo procurato particolari agganci per diventare famosa in Italia. I suoi genitori sono, nello specifico, Morena Rosini e Daniel Faro, ovvero due componenti dei Milke and Coffee. Si tratta di un gruppo pop ed eurodance italiano formatosi alla fine degli anni Settanta e ancora oggi in attività, con 15 album pubblicati tra il 1979 e il 2017. Il gruppo ha cambiato spesso formazione, ma è sempre stato formato da una voce maschile e tre femminili: Morena, la madre di Denise Faro, è stata una dei membri della prima ora, e ha lavorato anche per il programma tv Unomattina tra il 2004 e il 2006. Daniel Faro, il padre di Denise, è invece entrato nei Milk and Coffee nel 1986, sostituendo Giancarlo Nisi.

Denise Faro il legame con Vasco Rossi

Non c’è invece alcun legame di parentela tra la 35enne Denise Faro e il 72enne Vasco Rossi, ma solo un legame professionale e artistico. I due si sono conosciuti a Los Angeles, quando sono diventati vicini di casa circa dieci anni fa. Il trasferimento della cantante romana in California le ha permesso di conoscere varie personalità, tra cui anche gli attori Sean Penn e Sharon Stone, ma l’incontro con Vasco Rossi è stato tra i più importanti per la sua carriera. Blasco e la cantante di cui ha prodotto Libera e se mi va si sono incontrati nel 2014, durante una serata dedicati agli artisti italiani in California. Da lì è nata una grande amicizia, evolutasi anche in un rapporto professionale: nel 2019, Denise Faro ha anche aperto il concerto di Vasco a San Siro per le date del 6 e 7 giugno. E alla fine il rocker emiliano ha anche scritto e prodotto una canzone per la giovane collega, una cosa che non faceva dal 2020, quando scrisse Finalmente io, portato a Sanremo quell’anno da Irene Grandi.

