Isola dei Famosi 2024 concorrenti: chi di Terra Amara

Nel cast dell’Isola dei Famosi 2024 anche attori di Terra Amara. La scelta di Aras Senol che interpreta Çetin Ciğerci

Manca poco all’inizio de L’Isola dei famosi 2024. Lunedì 8 aprile è pronto a partire il nuovo reality show di Canale 5, condotto in via del tutto eccezionale da Vladimir Luxuria e pronto a raccogliere il testimone del Grande Fratello. Tante novità in questa stagione, e ovviamente anche molte sorprese, a partire dai concorrenti che “naufragheranno” sull’isola più seguita della televisione italiana. Sonia Bruganelli e Dario Maltese commenteranno le varie avventure dei concorrenti dallo studio, mentre a gestirli sull’isola ci sarà quest’anno Elenoire Casalegno. Nella location sita in Honduras, quest’anno troveremo in qualità di concorrenti la showgirl Matilde Brandi, il cuoco e musicista Joe Bastianich, il vincitore di Masterchef 2023 Edoardo Franco, l’ex inviato di Striscia la notizia Edoardo Stoppa, la campionessa di scherma Valentina Vezzali, gli attori Francesco Benigno, Marina Suma e Maité Yanes, la rapper Beba e la ballerina di Ciao Darwin Greta Zuccarello. Ma c’è anche una grande sorpresa per il pubblico di Canale 5: tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 ci sarà anche una delle star di Terra Amara, la fortunata soap opera turca in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset. Si tratta di Aras Senol, attore classe 1993 nativo di Istanbul, che ha accettato la proposta di Canale 5. Gran parte del pubblico sarà felice di vedere il bell’interprete di Terra Amara a torso nudo, visto il suo fisico scolpito, frutto della passione per lo sport e in particolare per il nuoto. Dovrebbe essere lui il vero sex symbol di questa edizione del reality show di Canale 5, anche se a casa sua in Turchia lascia quella che dovrebbe essere la sua futura moglie. Stiamo parlando della cantante turca Eylul, con cui Aras Senol sta insieme da due anni e che, secondo quanto riferito in un’intervista, starebbe progettando il matrimonio.

Aras Senol chi è in Terra Amara

Il pubblico di Canale 5 lo conosce bene, anche se forse non particolarmente per il suo nome. Di certo, non appena lo vedranno all’Isola dei Famosi 2024 sarà impossibile non ricollegarlo al suo ruolo nella soap opera Terra amara. Nella serie turca, Aras Senol interpreta Çetin Ciğerci, il braccio destro di Ali Rahmet Fekeli che diventa uno dei confidenti di Yilmaz. Çetin diventa gradualmente un personaggio importante in Terra amara, arrivando infine a innamorarsi di Gülten, che sposerà una volta uscito di prigione. Aras Senol è diventato molto noto in Italia grazie a questo ruolo, guadagnandosi così la chiamata all’Isola dei Famosi 2024. Terra amara è già stata ultimata come serie, anche se in Italia è ancora in corso di trasmissione. Per questo, l’attore turco è libero da impegni e può partecipare al programma di Canale 5. La scelta di partecipare al reality nasce dal suo desiderio di poter lavorare in Italia, opportunità espressa durante una delle interviste rilasciate a Verissimo. Per Aras Senol L’Isola dei Famosi rappresenta la vetrina ideale considerando il suo passato, ha infatti raccontato di aver scelto la recitazione abbandonando il nuoto.

