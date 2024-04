Isola dei Famosi 2024 in diretta o registrata? L’inganno

Di giovedì L’Isola dei Famosi 2024 ha una diretta a dir poco particolare come è possibile che sia registrata nonostante il televoto?

Nel mondo della televisione sono tantissimi i programmi che va in onda registrati anche quando si tratta di una esclusiva o di show di prima serata. I registi e gli autori di questi programmi sono sempre molto bravi e attenti a non far notare l’inganno, ma alla fine basta andare a cercare un po’ online per scoprire la verità. E i programmi che vanno in onda in diretta non mancano, e di solito a questa categoria appartengono i reality show, come appunto L’Isola dei Famosi. L’edizione 2024 del programma dedicato ai naufraghi è da poco iniziata su Canale 5, rilevando il posto avuto in precedenza dal Grande Fratello nella prima serata della rete ammiraglia di Mediaset. Lo show condotto quest’anno per la prima volta da Vladimir Luxuria ha già ottenuto un discreto successo di pubblico, e gli spettatori e le spettatrici di Canale 5 non vedono l’ora di vedere il prosieguo di questa edizione. Ma L’Isola dei famosi 2024 va in onda in diretta o è registrata? La risposta è un po’ più complessa di quello che un potrebbe pensare. Ufficialmente, il programma va in onda in diretta, come accade di solito a tutti i reality show. In questo caso le circostanze hanno costretto il programma condotto da Vladimir Luxuria a un piccolo strappo alla regola. Innanzitutto, è bene tenere presente che l’Isola dei famosi ha due appuntamenti settimanali, sempre in prima serata: uno il lunedì e l’altro il giovedì. La puntata del lunedì sera è sempre in diretta, mentre quella del giovedì sarà a volte (ma non sempre) registrata. Questo si deve a una piccolo coincidenza: in Honduras, scenario in cui si muovono i naufraghi di Canale 5, si tiene in questi stessi giorni anche un altro reality show molto simile. Si tratta del programma spagnolo Supervivientes (cioé, “sopravvissuti”), che va in onda proprio in questo periodo sul canale iberico Telecinco, peraltro altra emittente di Mediaset e corrispettivo spagnolo di Canale 5. I due show condividono alcune location, come ad esempio la Palapa, il luogo in cui i concorrenti si confrontano con gli opinionisti, svolgono le prove e affrontano le nomination.

L’Isola dei Famosi 2024: come funziona il televoto in registrata

Tutto ciò rende impossibile dove trasmettere in diretta entrambi i programmi, e costringe i due show a fare un po’ a turno. Ciò significa che ad esempio la puntata di giovedì 11 aprile 2024 dell’Isola dei Famosi andrà in onda registrata, e non in diretta. Lo show di Vladimir Luxuria sarà registrato comunque solo poche ore prima della regolare messa in onda, che avverrà come al solito alle 21.30. A rivelarlo è stato Davide Maggio ma la notizia è già stata ufficializzata. Proprio per questo motivo, l’11 aprile il televoto dell’Isola dei Famosi sarà aperto solo fino alle ore 15.00. Anche giovedì 18 aprile la puntata è in registrata e si prevede possa non essere in diretta ogni due settimane.

