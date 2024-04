Simona Ventura ha la malattia paralisi di Bell: spuntano altri Vip colpiti

Simone Ventura soffre di una particolare malatia chiamata paralisi di Bell: di cosa si tratta esattamente, e quali sono gli altri vip colpiti?

La malattia che ha colpito, temporaneamente, Simona Ventura denominata Paralisi di Bell sembra essere diffusa tra i Vip, anche oltreoceano. D’altronde ha fatto preoccupare i suoi fan Super Simo dopo la sua apparizione nella puntata del 7 aprile scorso di Citofonare Rai 2. La 59enne presentatrice televisiva nativa di Bentivoglio ha infatti rivelato di avere una mezza paresi del volto, dovuta alla cosiddetta paralisi di Bell. Una “condizione transitoria“, ci ha tenuto a precisare, tranquillizzando gli spettatori, dovuta al freddo degli ultimi giorni e che fortunatamente passerà in non troppo tempo. Non sono mancati i soliti mal pensanti che hanno inizialmente sospettato che dietro la faccia paralizzata, occhio compreso, di Simona Ventura ci fossero filler o chirurgia plastica. Così i più vogliono sapere qualcosa di più su questo disturbo, che ha attirato l’interesse del pubblico e degli utenti online. La Paralisi di Bell è una forma di blocco facciale dovuta a una disfunzione del VII nervo cranico, che prende il nome della scienziato scozzese del Settecento Charles Bell, che fu il primo a descriverla. È anche descritta come una forma di debolezza improvvisa dei muscoli di un lato del viso, e infatti riguarda solitamente solo una metà della faccia. Generalmente, la causa di questa malattia non è conosciuta, e ci sono varie ragioni per cui può manifestarsi. Il freddo e gli sbalzi termici sono una delle possibilità, poiché riattivano l’infezione latente dell’herpes simplex virus, che può infiammare il nervo facciale di uno dei due lati del volto come è successo a Simona Ventura.

La terapia di cura per la paralisi di Bell coinvolge dei corticosteroidi, e generalmente il problema si risolve nel giro di pochi giorni, anche se può causare alcuni lievi dolori dietro l’orecchio o attorno alla mascella, così come delle alterazioni se non proprio la perdita temporanea del gusto. Nei casi più gravi, che sono però molto rari, la malattia che ha colpito Simona Ventura può anche lasciare dei segni permanenti, impedendo il pieno recupero del controllo della parte del viso colpita.

Simona Ventura e Angelina Jolie con la stessa malattia

La storica conduttrice dell’Isola dei Famosi non è stata la prima persona del mondo dei vip a essere stata colpita da questa malattia. Per quanto si tratti di un disturbo che non si verifica di frequente tra le persone, è capitato infatti anche da altri esponenti del mondo dello spettacolo di essere vittime. Nel gennaio 2023, intervistato al Jimmy Kimmel Show, George Clooney ha rivelato di aver avuto la paralisi di Bell quando era adolescente, mostrando come prova una fotografia risalente a quando aveva solamente 15 anni. Lo scorso dicembre, anche Angelina Jolie ha rivelato al Washington Post di aver sofferto di questo disturbo nel 2017, circa sei mesi dopo il divorzio da Brad Pitt. L’attrice statunitense ha spiegato che quello fu per lei un periodo emotivamente molto complicato, che il suo corpo reagisce in maniera molto forte alle situazioni di stress, per cui la paralisi di Bell sarebbe stata legata a questo.

