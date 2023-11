Stefano Bettarini oggi che lavoro fa e con chi sta dopo Simona Ventura

Stefano Bettarini, 51 anni, è fidanzato con Nicoletta Larini e fa un lavoro fuori dal mondo del calcio e dello spettacolo: la sua nuova vita

Dopo essere stato sulla cresta dell’onda tra reality e programmi televisivi, Stefano Bettarini è sparito dal piccolo schermo continuando a postare su Instagram scatti della sua nuova vita. Il grande pubblico lo ricorda per la sua carriera da calciatore nata ai bordi di periferia, nelle serie minori per poi esplodere in serie A a fine carriera. Ruolo terzino ha vestito le maglie di Venezia, Fiorentina, Cagliari, Parma, Bologna e Sampdoria arrivando anche ad essere convocato con la Nazionale Italiana. Nel mentre ha conosciuto la sua futura ex moglie e madre dei suoi figli Simona Ventura. Era il 1994 quando una giovanissima Simo era stata scelta come conduttrice della trasmissione comica Mai dire gol, un colpo di fulmine che dopo un lungo fidanzamento e sfociato nel famoso matrimonio celebrato il 30 marzo 1998 quando erano già due star. La carriera televisiva di Stefano Bettarini inizia come inviato de La Talpa con in conduzione Paola Perego poi con lei diventa co conduttore di Buona Domenica e successivamente commentatore a Quelli che il calcio condotto proprio dalla sua ex moglie. Dopo il divorzio da Simona Ventura nel 2008 sicuramente più esplosivi sono le partecipazioni a diversi reality. Bettarini è stato un concorrente di Ballando con le Stelle dove ha fatto coppia con Samanta Togni e con cui ha avuto una lunga relazione, ha poi partecipato alla prima edizione del GF VIP in cui fece l’elenco di tutte le donne con cui aveva tradito la moglie e rivelò a Clemente Russo con dettagli ben precisi anche che la stessa Simona Ventura lo aveva tradito. Successivamente ha partecipato all’Isola dei Famosi 12 con cui ha avuto un flirt con Dayane Mello, poi a Temptation Island Vip insieme alla fidanzata Nicoletta Larini e in conduzione l’ex moglie. Infine si è ripresentato per la seconda volta come concorrente dell’Isola dei Famosi e poi del GF VIP da cui è stato squalificato dopo solo una settimana per bestemmie.

Stefano Bettarini fidanzata attuale

Tra gli episodi che hanno caratterizzato la carriera di Stefano Bettarini anche un coinvolgimento in una delle tante inchieste sul calcioscommesse. L’ex calciatore è stato assolto perché il fatto non sussiste dopo che il suo nome era apparso in alcune intercettazioni sospette. L’ultima apparizione pubblica di Stefano Bettarini dopo una lunga assenza dalla tv è a Le Iene nel 2022 quando è stato vittima di uno scherzo organizzato dalla redazione insieme alla sua compagna. Stefano Bettarini oggi ha 51 anni e vive a Viareggio insieme alla fidanzata attuale Nicoletta Larini, è un padre molto presente per Niccolò, 25 anni, e Giacomo 23 anni. Dopo essere stato calciatore, Niccolò ha scelto di cambiare vita dopo essere stato vittima di un’aggressione fuori da una discoteca e ora come lavoro fa il personal trainer. Giacomo Bettarini invece dopo gli studi all’estero è un attore teatrale. Per quanto riguarda invece che lavoro fa oggi Stefano Bettarini, non è inerente al mondo dello spettacolo e nemmeno a quello del calcio: fa l’agente immobiliare nel mercato internazionale. Si era approcciato a questa nuova professione già nel 2005 quando si era trasferito per un periodo di tempo a Miami. L’ex calciatore si potrebbe definire una sorte di figlio d’arte perché il padre era un agente assicurativo. Sui social è sempre molto seguito soprattutto su Instagram dove ha un profilo verificato, @stefanobettarini1.

