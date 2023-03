Simona Ventura compagno chi è Giovanni Terzi: che lavoro fa

Chi è Giovanni Terzi 59 anni, compagno di Simona Ventura. Che lavoro fa e la storia d’amore con la conduttrice fino al matrimonio

Il compagno di Simona Ventura, 57 anni, è Giovanni Terzi, 59 anni, nato a Milano il 26 giugno 1964, noto giornalista e conduttore, figlio d’arte, in un tal senso, considerando come suo padre sia stato uno dei giornalisti più noti degli ultimi decenni. Il suo nome è Antonio Giovanni Battista Terzi, noto anche per essere stato vicedirettore del Corriere della Sera. Il compagno di Simona Ventura, più grande di lei di due anni appena, è sempre stato appassionato dalla carta stampata, seguendo le orme del padre, scrivendo fin da quando era un ragazzo. Diplomato al liceo scientifico, si è in seguito laureato in Architettura a Milano, presso il Politecnico. Dal 2018 Giovanni Terzi e Simona Ventura sono fidanzati ma per un anno sono riusciti a tenere segreta la loro relazione. La coppia sogna il matrimonio, che è stato annunciato nel 2020 e poi rinviato a causa del Covid-19, che ha terrorizzato il compagno della celebre presentatrice, considerando le sue condizioni di salute precarie. Si parla molto della malattia di Giovanni Terzi e proviamo ora a capire nel dettaglio di cosa si tratta. Purtroppo soffre di dermatomiosite amiopatica, che rende molto complessa la sua vita e lo ha spinto a temere seriamente per la propria vita durante le fasi più calde della pandemia.

La malattia genetica del compagno di Simona Ventura colpisce i polmoni e ha portato alla morte della madre del giornalista. Tutto ciò lo costringe a dei sacrifici quotidiani, considerando come la sua capacità respiratoria sia oggi dimezzata rispetto al passato, questo perché vi è poco ossigeno nel suo sangue, il che pone l’uomo a rischio ischemia, così come altre conseguenze su cuore e cervello. La malattia di Giovanni Terzi è una di quelle dalle quali è impossibile guarire, lavorando unicamente per evitarne il peggioramento. La vera soluzione sarebbe un trapianto di entrambi i polmoni. Nel 2021 ha fatto un appello ai No Vax affinché si vaccinassero, per loro e per gli altri, considerando come le loro decisioni aumentassero le chance per soggetti a rischio di ammalarsi, il che, nel suo caso, avrebbe potuto condurlo a morte quasi certa.

Simona Ventura compagno lavoro

Parliamo ora del lavoro di Giovanni Terzi che ha provato a seguire la carriera da architetto, divenendo anche docente universitario, per poi cambiare tutto nella sua vita, dedicandosi alla passione per il giornalismo, divenendo una firma illustre di testate come Libero, Il Tempo, Il Giornale e non solo. La notorietà acquisita ha poi consentito a Giovanni Terzi d’entrare in politica, divenendo Assessore al Commercio dal 2006 al 201, durante il periodo di Letizia Moratti sindaco di Milano. Il compagno di Simona Ventura è inoltre apparso in svariati programmi televisivi e radiofonici, tanto come ospite quanto come conduttore, da Radio 105 a Mattino Cinque, da Storie Vere a Insomnia, fino a Ricomincio da me e Unomattina. In ambito lavorativo non ha mai visto incrociare la sua strada con quella della fidanzata e futura moglie Simona Ventura, che ha ringraziato pubblicamente. Il giornalista ha infatti aperto una finestra sulla loro vita privata, sottolineando come la conduttrice sia sempre stata al suo fianco nei momenti più duri della sua malattia, definendola una roccia. A volte si lascia andare alla paura ma, nella maggior parte dei casi, riesce a dargli forza e sedare i suoi timori. Un grande amore che i fan vorrebbero veder celebrato finalmente all’altare.