Cento domeniche location: dove è stato girato il film

Un film che ha ricevuto anche una candidatura ai David di Donatello, e che offre l’ennesima grande prova da regista e anche da attore ad Antonio Albanese, in uno dei suoi film più personali. Il protagonista di Cento domeniche è un operaio specializzato in prepensionamento, un persona umile e senza grosse ambizioni ma nemmeno preoccupazioni, che decide di aiutare la figlia a sostenere le spese del matrimonio. Rivolgendosi alla banca per ottenere i suoi soldi, farà però una sorprendente scoperta, e presto la sua vita cambierà irrimediabilmente. Toni molto drammatici, se non proprio tragici, per un film che ha saputo commuovere appassionare il pubblico italiano.

Prodotto e distribuito nel 2023, Cento domeniche è un film che ho ottenuto riscontri positivi anche dalla critica, con qualcuno che ha segnalato una vicinanza per stile e tematiche al cinema del regista britannico Ken Loach, specializzato in tematiche sociali. Il titolo del film, che viene spiegato in una scena della pellicola, si rifà al tempo che impiegava mediamente un operaio italiano degli anni Sessanta a costruirsi la propria casa, a cui poteva lavorare solo nel fine settimana, quando non lavorava. Come detto, è una storia molto personale per il regista e attore Antonio Albanese, che ha scelto di ambientarla nei suoi luoghi d’origine. Dove è stato girato, quindi Cento domeniche.

Cento domeniche ambientazione

L’ambientazione scenica è la stessa in cui sono state girate anche le varie scene del film, in questo caso. Ci troviamo nella provincia di Lecco, in Lombardia, da cui infatti proviene Albanese, che è nato nel 1964 a Olginate, all’epoca nella provincia di Como ma oggi in quella di Lecco. Tra le location principali di Cento domeniche troviamo ad esempio il circolo della bocciofila di Garlate, che si affaccia sul lago di Lecco ed è stato anche il set dei primi provini fotografici delle comparse.

Proprio a Olginate, paese natale di Antonio Albanese, si sono girate varie scene, in particolare nella location di Villa Schiatti, che ha un giardino con vista sul lago che, nel film, diventa l’orto del signor Carlo (Elio De Capitani). Sempre a Olginate ritroviamo il lungofiume e il cimitero, dove c’è la tomba del padre del protagonista, e poi Villa Sirtori (l’assemblea in palestra e il luogo della terapia di gruppo) e varie vie cittadine. La banca di Antonio si trova, ad esempio, in via Sant’Agnese. La pizzeria, sia all’interno che all’esterno, si trova invece nella vicina Galbiate, mentre a Lecco si trova la location del negozio di abbigliamento.

