Gianfranco Fini malattia: perché la fake news creduta reale

Oggi non se la passa benissimo, ma se non altro non c’è di mezzo la salute. Gianfranco Fini, 72enne politico bolognese ed ex Presidente della Camera tra il 2008 e il 2013, è stato condannato in questi giorni a 2 anni e 8 mesi di carcere nel processo per la casa di Montecarlo. L’accusa nei suoi confronti è di concorso morale in riciclaggio, a seguito delle altre condanne emesse nei confronti della moglie Elisabetta Tulliani e al fratello e al padre di quest’ultima. Anni fa, però, si era vociferato che l’ex leader di Alleanza Nazionale avesse problemi di salute, al punto da aver addirittura dovuto ricorrere a un ricovero ospedaliero presso la nota Villa Baruzziana di Bologna. Una fake news, smentita da Fini in persona, all’epoca politico di primo piano della scena italiana. Oggi, anche per ragioni d’età e non solo a causa dei problemi giudiziari, il marito di Elisabetta Tulliani si è ritirato dalla vita pubblica, ma a quanto pare dei dettagli su una malattia avuta in passato sono stati confermati da terzi. Non è una notizia recente, per la verità, ma risale a oltre dieci anni fa.

Nel 2013, infatti, Gianfranco Fini avrebbe rivelato a un amico di aver sofferto in passato di depressione, ma di essere riuscito a lasciarsi alle spalle questo serio problema. Voci senza conferma, ovviamente, riportate a quel tempo dal quotidiano Libero ma mai approfondite né dal diretto interessato né da nessun altro. D’altronde, all’epoca Fini non pareva neppure immaginare di voler lasciare presto la politica, così invece successe dopo il fragoroso flop elettorale del suo partito Futuro e Libertà per l’Italia, avvenuto proprio nel 2013. Una fake news quella di una malattia di Gianfranco Fini talmente radicata nel corso degli anni da diventare erroneamente reale, anche se ci sono diversi indizi su un presunto malore da stress.

Gianfranco Fini il giallo sul ricovero

La storia del presunto ricovero di Gianfranco Fini risale invece al 2006, quando aveva 54 anni e non era ancora stato eletto Presidente della Camera. A quel tempo, Sky Tg24 aveva diffuso la notizia secondo cui il fondatore di Alleanza Nazionale era stato ricoverato a Roma La news era stata subito ripresa dai principali siti in Italia e subito dopo il suo portavoce Andrea Ronchi l’aveva definita “una balla clamorosa”, minacciando querela nei confronti di chi l’aveva diffusa (cosa che, però, non pare sia mai avvenuta). Sky Tg24 aveva poi precisato di non aver parlato di un ricovero, ma di “accertamenti per un presunto malore dovuto a stress”, che lo avevano costretto a recarsi presso l’ospedale San Giovanni di Roma. Al riguardo intervenne il futuro Presidente della Camera con una battuta a tinte goliardiche, in sostanza stava benissimo e faceva gli scongiuri del caso.