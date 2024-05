Concerto Primo Maggio 2024 Geolier a che ora esce

Geolier è uno dei cantanti più amati d’Italia, e uno dei nomi più attesi del Concertone del Primo Maggio 2024: a che ora si esibirà?

Immaginavate Geolier con “I Pe Te e Tu Pe Me” sul palco del Concerto del Primo Maggio 2024 dopo le polemiche sanremesi? Nemmeno noi e invece, ne siamo felici, il rapper napoletano è la star in scaletta al Circo Massimo con Ermal Meta, BigMama e Noemi in conduzione. Reduce dal mega successo della prima stagione di Nuova Scena su Netflix, insieme a Fabri Fibra e Rose Villain, Emanuele Palumbo (vero nome di Geolier) è stato scoperto dalla maggior parte del pubblico italiano Over con il suo secondo posto all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha bucato a sorpresa per i voti della sala stampa la vittoria finale vincendo la serata delle cover. Da tempo il rapper di Chiagne è da tempo tra i cantanti più amati dalle nuove generazioni. Il rapper napoletano è infatti uno dei nomi più attesi del Concerto del Primo Maggio 2024, e il suo vasto stuolo di sostenitori non vede l’ora di assistere alla sua esibizione dal palco del Circo Massimo di Roma, che quest’anno ospita il grande evento musicale della primavera italiana. Orari alla mano Il Concertone 2024 è iniziato alle 13.15 ed è trasmesso per intero in esclusiva su Rai Play, oltre che su Rai Italia e su Rai Radio 2, mentre larghe parti dell’evento saranno trasmesse su Rai 3, tra cui ovviamente le ultime ore del concerto. L’evento finisce poco dopo la mezzanotte (precisamente alle 00.15, secondo la scaletta), ed è prevista una sola pausa, tra le 19.00 e le 20.00, durante le quali andrà in onda l’edizione serale dei telegiornali. Sul palco romano sono saliti alcuni dei nomi più importanti della musica italiana contemporanea, come Achille Lauro, Mahmood, Morgan, i Negramaro, Piero Pelù, Rose Villain, Tananai, Ultimo e ovviamente anche Emanuele Palumbo. Finalmente è stata diffusa la scaletta del Concerto del Primo Maggio 2024 con i cantanti in ordine di esibizione, il file definitivo dell’evento, per cui è possibile dire con precisione quando saliranno sul palco i vari artisti. L’ opening del Concertone sarà affidato alla conduzione di BigMama e ha visto sul palco giovani cantanti come Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis.

È ovvio che, data la sua notorietà, il rapper napoletano salirà sul palco del Concertone solo nella fase conclusiva dell’evento del Primo Maggio 2024, cioè quella tra le 20.00 e le 00.15, dopo la pausa del telegiornale. Nel dettaglio scaletta alla mano Geolier esce al Concerto del Primo Maggio 2024 intorno alle 21,30 subito dopo Achille Lauro e un attimo prima di Colapesce e Di Martino, che è l’orario della prima serata di Rai 3. Attenzione, non è da escludere che la voce di “Me Manca” possa anche salire sul palco più volte: secondo La Repubblica, al rapper napoletano sarebbe stata affidata la chiusura dell’evento, ma senza specificare se sarà effettivamente l’ultimo artista a salire sul palco del Circo Massimo, o se sarà tra i più importanti, oppure se si intende che semplicemente si esibirà nella fase conclusiva dello show, che inizia appunto alle 20.00.

Concerto Primo Maggio cosa canta Geolier

Non è solo questione di orario l’esibizione di Geolier ma anche di debutto di un singolo a sorpresa sul palco del Concerto del Primo Maggio 2024. Di sicuro nella sua prima, o unica, apparizione si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi compresa la cover portata a Sanremo 2024 con Gue Pequeno, Luche e Gigi D’Alessio. Ci sarebbe anche un esibizione non scalettata, per evitare spoiler, che vedrebbe il rapper napoletano in duetto con Ultimo sul palco del Circo Massimo. I due artisti dovrebbero cantare live il loro nuovo singolo l’Ultima Poesia.