Maria Lodovica Lazzerini chi è la fidanzata di BigMama: nuove rivelazioni

Maria Lodovica Lazzerini è la fidanzata di Marianna Mammone in arte BigMama: la storia d’amore e la lotta LGBTQ+

A Sanremo 2024 con La rabbia non ti basta, il concerto del Primo Maggio e canzoni di successo, BigMama è già una star anche perché la sua ascesa nel panorama musicale italiano è stata rapidissima. Vero nome Marianna Mammone, 24 anni cantante campana di San Michele al Serino in provincia di Avellino, è anche un simbolo dell’amore LGBTQ+. L’autrice dell’album Sangue, uscito lo scorso marzo, ha incuriosito il pubblico italiano, ovviamente, anche per la sua vita privata. Marianna Mammone è dichiaratamente bisessuale, e al momento ha una relazione con un’altra donna. La fidanzata di BigMama si chiama Maria Lodovica Lazzerini, e qualche volta la si è vista anche nei post su Instagram della cantante che ha condotto il Concerto del Primo Maggio. Inoltre, anche lei ha collaborato alla realizzazione di La rabbia non ti basta, il brano che BigMama ha portato al Sanremo pochi mesi fa. Sebbene non sia certo famosa come la sua compagna, Lodovica Lazzerini è anche lei una figura emergente del mondo della musica italiana. Conosciuta anche con il nome d’arte di Ailo, è nata a Massa di Carrara nel 2000 ed è dunque coetanea di BigMama. A sei anni già suonava la chitarra e grazie agli studi al Conservatorio si è diplomata come polistrumentista infatti suona basso, chitarra, pianoforte e l’ukulele.

Grazie all’amore per lei l’autrice di Sangue ha fatte nuove rivelazioni, raccontando che a 16 anni è stata vittima di violenza e in particolare per quanto riguarda la sua vita privata di sapere da sempre di essere attratta dalle donne. La fidanzata di BigMama già adolescente ha scritto le sue prime canzoni e a produrre il suo brano d’esordio è lo stesso talent scout che ha notato Francesco Gabbani, essendo anche lui di Carrara. Lodovica Lazzerini ha già inciso diversi singoli, alcuni dei quali hanno avuto un discreto successo: Non mi va, Sfiga e Faccia da stronzo. Nel 2020 è entrata nella scuderia di Francesco Facchinetti.

BigMama e la fidanzata Lodovica Lazzerini collaborano insieme

BigMama ha rivelato, prima a Stasera c’è Cattelan e poi a Verissimo, che attualmente convive con la sua fidanzata. La loro collaborazione per la canzone La rabbia non ti basta è stata raccontata dalla stessa Marianna Mammone in alcune interviste. Ha spiegato di aver scritto lei il testo della canzone, mentre la sua compagna Lodovica Lazzerini le ha dato una mano con le melodie. L’artista irpina ha rivelato che spera che Lodovica Lazzerini possa essere la donna con cui trascorrerà il resto della sua vita perché l’amore che prova per lei non lo hai mai provato prima d’ora.