Claudia Costa in Un Posto al Sole chi era: il legame con Guido

Claudia Costa in Un Posto al Sole è stata la fidanzata di Alberto Palladini e l’amante di Renato Poggi. Cosa c’entra Guido con lei

I nuovi telespettatori di Un Posto al Sole non possono ricordare la giovane Giada Desideri nei panni di Claudia Costa. Sono passati ben 30 anni quando la bionda modella muoveva i suoi primi passi a Palazzo Palladini. I fedelissimi della soap di Rai 3 ambientata a Napoli la ricordano, invece benissimo, eppure con difficoltà riescono a comprendere il legame tra Claudia e Guido così forte da far ingelosire Mariella. Giada Desideri ha fatto parte del cast di Upas fin dalla primissima puntata andata in onda nel lontano 21 ottobre 1996, lasciando Palazzo Palladini un paio d’anni dopo, per fare rientro brevemente nel 2001, sparendo poi per sempre da Napoli. Come per Valeria Paciello, interpretata da Benedetta Valanzano, non si tratta di un ritorno gradito per il pubblico. Claudia Costa in Un Posto al Sole non era uno stinco di Santo, visto che la conosciamo a Caffè Vulcano con l’obiettivo di entrare nel giro della Napoli bene e compiacere qualche anziano facoltoso per ottenere denaro. L’obiettivo del personaggio della bella Giada Desideri era entrare a far parte del mondo dello spettacolo ad ogni costo. Tra un caffè e l’altro preparato da Silvia, all’epoca solo barista del suo futuro locale, la modella si finge figlia di imprenditori, invece i suoi genitori erano panettieri, e si fa voler bene dalla mitica proprietaria della terrazza, Anna Boschi, la sorella di Franco, interpretata da Samuela Sardo. Così riesce a ottenere il primo step dei suoi macchinosi piani di arrampicatrice sociale: la svolta di Claudia Costa in Un Posto al Sole arriva quando va a vivere a Palazzo Palladini, con i ragazzi in Terrazza. Tra questi c’è un giovanissimo Guido del Bue, a cui presta da sempre il volto Germano Bellavia. Tra loro nessun flirt, nessun bacio, nulla. Anzi, il personaggio di Giada Desideri e Guido erano talmente amici da confidarsi le reciproche pene d’amore (la bionda modella era molto legata anche ad Assunta l’ex moglie dell’oggi vigile, nonché madre di Vittorio).

Per questo il ritorno della moglie di Luca Ward in Un Posto al Sole nella dinamica della crisi matrimoniale tra Guido e Mariella sembra un po’ forzato. Tornando alle prime stagioni di Upas, Claudia come pollo trova Renato Poggi diventando la sua amante nei più squallidi dei clichè. Il ragioniere non lascerà però la moglie Giulia per lei che si innamorerà davvero del giovane e rampante personaggio interpretato anche oggi da Maurizio Aiello. Tra Claudia e Alberto, inizialmente sarà solo un rapporto fisico, l’avvocato la reputava non alla sua altezza da figlio del Conte Tancredi. Dopo la rottura la Costa si legherà al deplorevole criminale Lorenzo (prima Lorenzo Flaherty poi Edoardo Costa) che la costringerà a prostituirsi e ucciderà il cugino che voleva salvarla dalle sue grinfie. La giovane trova il coraggio di denunciarlo ma a difendere in tribunale Lorenzo c’è l’abile e senza scrupoli Alberto Palladini che lo farà assolvere. Delusa Claudia lascia Un Posto al Sole per farsi suora e seguire le orme dell’ordine di Madre Teresa di Calcutta.

Un Posto al Sole Claudia e Alberto non hanno un figlio

Alcuni si confondono: non è Claudia Costa la madre del primo figlio di Alberto Palladini, bensì Sonia, altra fidanzata dell’avvocato. Ricredutasi dal suo intento di darsi ai voti, nei primi anni Duemila il personaggio di Giada Desideri torna nel cast di Upas per riprendersi il suo grande amore, il personaggio di Maurizio Aiello, che non l’ha mai dimenticata riscoprendosi anche lui innamorato solo dopo averle fatto perdere la causa. Claudia e Alberto cercano di uccidere Sonia, poi lasciano la soap insieme per rifarsi una vita all’estero, rompendo definitivamente. Una piccola curiosità, la Costa è stata protagonista anche di una piccola storia omosessuale con una collega giornalista di Michele Saviani ( Alberto Rossi).