Myrta Merlino assente a Pomeriggio Cinque: sostituta dalla Rai

Myrta Merlino sembra vicina alla rottura con Mediaset, dopo la sua assenza dalla conduzione di Pomeriggio Cinque di quest’oggi: chi la sostituirà?

Clamorosa separazione in vista tra Canale 5 a Myrta Merlino. Oggi la popolare conduttrice napoletana, ex di L’aria che tira su La7, non sarà in studio per Pomeriggio Cinque, confermando quindi l’indiscrezione circolata un paio di giorni fa dopo un articolo di TvBlog.it. La 54enne giornalista sembra destinata a lasciare il programma, dov’era approdata con grandi aspettative nel corso del 2023 per prendere il posto della storica conduttrice Barbara D’Urso. Un esperimento su cui Mediaset, e in particolare Pier Silvio Berlusconi, aveva scommesso molto, ma che adesso pare fallito, anche a giudicare dagli ascolti. Difficile però capire cosa stia davvero succedendo all’interno del network di Fininvest, in assenza di comunicati ufficiali, ma sembra che, se non altro, il futuro di Myrta Merlino possa essere ancora a Mediaset, anche se su un’altra rete e con un programma stavolta tutto su. L’idea suggerisce che la giornalista napoletana possa passare su Rete 4 con un nuovo show in prima serata, che debutterà nella prossima stagione televisiva. Anche queste, però, al momento sono solo voci, anche se chiaramente Mediaset non dovrebbe essere intenzionata a salutare definitivamente una professionista così stimata e soprattutto così fortemente voluta da Berlusconi.

Myrta Merlino Pomeriggio Cinque sostituta in arrivo: la novità

Nel frattempo, però, occorre trovare chi la sostituirà a Pomeriggio Cinque, e bisogna farlo in tempi brevi. Il nome più probabile, secondo gli esperti di tv italiana, è quello di Simona Branchetti, giornalista che è conosciuta soprattutto per conduzione di Morning News, la versione estiva di Mattino Cinque. Tra il 2021 e il 2022, inoltre, aveva già sostituito brevemente Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, e adesso potrebbe essere definitivamente promossa alla guida della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset. Quello della giornalista classe 1976 non è però l’unico nome che circola attorno al programma. C’è infatti anche chi parla del clamoroso arrivo di Serena Bortone, oggi conduttrice di Chesarà… su Rai 3. Secondo Affari Italiani, la 53enne romana potrebbe approdare a sorpresa a Mediaset e prendere il posto di Myrta Merlino su Canale 5, anche se ovviamente è solo un’ipotesi. Di sicuro, questa domenica Serena Bortone sarà davvero su Canale 5, ma come ospite di Verissimo. Un piccolo segnale per il futuro dopo la polemica nata con la Rai e il governo per il monologo censurato sul 25 aprile di Andrea Scurati a Che Sarà. Nel frattempo, oggi a Pomeriggio Cinque ci sarà Giuseppe Brindisi, il 61enne giornalista pugliese che dallo scorso gennaio ha preso il posto di Andrea Giambruno a Diario del giorno su Rete 4.