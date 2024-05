Bridgerton 3 ci sarà il duca? L’incredibile offerta di Netflix

Bridgerton 3 è pronta ad arrivare su Netflix, ma in vista della nuova stagione il pubblico vuole sapere se il duca di Hastings ci sarà ancora o no

Bridgerton è stata, in questi anni, una delle serie più viste e discusse della piattaforma di Netflix, e la nuova terza stagione dello show è pronta a tornare a conquistare il pubblico in tutto il mondo. Il suo debutto in streaming è previsto per il prossimo 16 maggio, quando Netflix distribuirà la prima metà della serie. I restanti episodi di Bridgerton 3 saranno invece resi disponibili a partire dal 13 giugno. C’è grande attesa per capire se finalmente ci sarà il duca di Hastings, ovvero Simon Basset, l’amatissimo protagonista della prima stagione della serie. Vecchio amico di Anthony Bridgerton, il duca era stato allontanato dal padre a causa della propria balbuzie, ma una volta adulto aveva saputo conquistare tutti, sia tra il pubblico che tra i personaggi della serie, in particolare Daphne. Innamoratosi della protagonista femminile, l’aveva infine convinta a sposarlo, e nel finale della prima stagione dava alla luce il figlio di Simon, con la famigliola che decideva di restare unita e vivere a Londra nonostante alcune difficoltà.

Nel corso della seconda stagione, però, il duca di Hastings non aveva più fatto ritorno nello show. La decisione era stata spiegata dall’attore in presona, Regé-Jean Page, che aveva deciso di lasciare la serie, ritenendo che la storia di Simon e Daphne fosse conclusa con il bel happy ending della prima stagione. Netflix aveva anche provato a offrire all’oggi 36enne attore britannico addirittura 50.000 dollari di compenso a episodio, ma Page sarebbe stato irremovibile nella sua decisione di non riprendere il ruolo del duca di Hastings. Una decisione che ha deluso molti fan di Bridgerton, che però non hanno mai smesso di sperare in un suo ritorno nel cast (anche perché la moglie Daphne ha continuato ad apparire nella seconda stagione). Speranze alimentate da quanto aveva riportato il Sun nel 2022, dopo l’uscita della stagione 2: secondo il quotidiano britannico, Regé-Jean Page era in trattative con Netflix per fare il suo ritorno negli episodi successivi. Purtroppo, queste indiscrezioni non hanno però trovato alcuna conferma. In Bridgerton 3, quindi, il duca di Hastings non ci sarà, così come stavolta non lo farà neppure Daphne, anche se i due personaggi verranno evocati dagli altri protagonisti della serie.

Bridgerton 3 trama e cast

Al centro della terza stagione di Bridgerton troviamo Penelope Featherington, che ha ormai rinunciato del tutto a Colin Bridgerton ma non all’idea di trovare marito. Purché sia un uomo che le lasci le sue libertà, prima su tutte quella di continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown. Parallelamente, Colin fa ritorno dai suoi viaggi con un nuovo look, ma scopre con disappunto che Penelope lo tratta ora con grande freddezza. Per rinconquistare la sua amicizia, si proporrà di aiutarla a trovare marito, ma presto dovrà domandarsi se davvero vuole vederla tra le braccia di un altro uomo. Senza il duca di Hastings e sua moglie, nel cast di Bridgerton 3 non ritroveremo né Regé-Jean Page né Phoebe Dynevor, ma le nuove puntate si concentreranno appunto su Nicola Coughlan e Luke Newton. Ritorneranno poi Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Simone Ashley (Kate Sharma), Golda Rosheuvel (Regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Harriet Cains (Philippa Finch), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton) e Julie Andrews, la voce narrante della serie. Tra i nuovi personaggi incontreremo infine il carismatico e affascinante Marcus Anderson (interpretato da Daniel Francis), il ricco ed eccentrico aristocratico Lord Deblimg (Sam Phillips), ed Harry Dankworth (James Phoon), un giovane di grande bellezza ma ben poco arguto.