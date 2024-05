Emanuela Fanelli spiega perché non ha marito e figli

La vita privata di Emanuela Fanelli commentata dalla stessa comica. Single per scelta, marito e figli per lei non sono un cliché

Come il talento Emanuela Fanelli, una donna è realizzata anche se non ha un marito accanto a sé e dei figli da accudire, dovrebbe essere ormai chiaro a tutti. Il pubblico italiano ha imparato a conoscerla come straordinaria attrice comica, grazie al suo ruolo nel programma di Rai 2 Una pezza di Lundini, poi con Siccità e C’è ancora domani ha scoperto un’attrice straordinaria capace anche di grandi risvolti drammatici. Emanuela Fanelli è indiscutibilmente uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiani, destinata a essere ancora molto presente sui nostri schermi nel prossimo futuro, visto il suo successo. La vita privata dell’attrice David di Donatello 2024 con C’è ancora Domani di Paola Cortellesi non è di certo un mezzo per fare successo. Emanuela Fanelli non è sposata e non ha figli, e le pagine del gossip non si sono mai dedicate alla sua vita sentimentale. Lo scorso marzo, in un’intervista a La Repubblica, ha rivelato di essere single, e di non essere particolarmente interessata al matrimonio. Emanuela Fanelli ha infatti detto che nemmeno quand’era piccola, a differenza di altre bambine, pensava a sposarsi e ad avere figli. “L’amore è la cosa più bella del mondo, ma non è legato alla realizzazione di me” ha spiegato, chiarendo che non vede le relazioni sentimentali e tutto ciò che le accompagna come delle tappe nella vita di una donna, e quindi nemmeno come necessarie.

Il suo pensiero sulla vita di coppia parte dalla necessità di imparare a stare da sole con se stesse, prima: solo così, ha detto nell’intervista sovracitata, si può capire cosa ti piace e cosa no. In generale, in un’altra intervista con Io Donna, Emanuela Fanelli ha spiegato che è molto riservata in generale sulla sua vita privata, anche per quanto riguarda il rapporto con i genitori o con gli amici e le amiche. Per questo non pubblica mai nulla di privato sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Emanuela Fanelli il grande amore per i genitori

Nonostante questa grande riservatezza, Emanuela Fanelli ha parlato spesso del grande rapporto con i genitori, i suoi primi fan. Aneddoti anche molto divertenti, che aiutano a capire come il clima nella sua famiglia sia molto positivo. Come lei, anche papà e mamma sono molto riservati, sebbene estremamente orgogliosi del suo successo. “I miei non vanno in giro a dire: “Mia figlia..:”, si emozionano a casa” ha raccontato in un’intervista, aggiungendo che il padre ha una chiavetta usb su cui tiene salvati gli articoli dei giornali che la riguardano. E non manca mai di prenderla in giro: ad esempio, quando entra in casa la saluta ironicamente dicendo “È arrivata Eleonora Duse” (un riferimento a una storica diva del cinema del passato). Un grande rapporto, Emanuela Fanelli ce lo aveva anche con la nonna, oggi non più in vita: l’ha definita la sua insegnante di comicità, nonché il suo primo pubblico, e ha rivelato che, quand’era piccola, facevano insieme gli scherzi telefonici.