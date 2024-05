Quando escono le altre puntate di Viola come il mare 2

Viola come il mare ha riscosso un grande successo e la seconda stagione è già uscita in streaming, ma solo a metà

La prima stagione è stata molto apprezzata dal pubblico di Canale 5, quando ha debuttato nel settembre 2022, e così Mediaset e Lux Vide hanno subito messo in produzione un seguito. Stiamo parlando di Viola come il mare, la serie che vede come protagonista Francesca Chillemi, nella parte di Viola Vitale, una giovane donna che lascia il suo lavoro nella comunicazione del settore della moda a Parigi per tornare nella natia Palermo. Qui, Viola lavorerà come giornalista di cronaca nera, ma il suo vero scopo è quello di ritrovare suo padre. Le circostanze del lavoro e della vita la metteranno a contatto con vari personaggi, tra cui soprattutto il cinico ispettore capo di polizia Francesco Demir, intepretato da Can Yaman.

La prima stagione di Viola come il mare è andata in onda nel 2022, diretta da Francesco Vicario e contando in tutto 12 episodi da 50 minuti l’uno. La seconda ha seguito lo stesso modello produttivo, ma Mediaset ha deciso di renderla disponibile in due parti e in due forme diverse. I primi sei episodi di Viola come il mare 2 sono stati pubblicati in streaming in esclusiva sulla piattaforma Mediaset Infinity il 24 aprile. Un anticipo rispetto alla messa in onda televisiva della serie, con una strategia di marketing molto studiata e simile a quella utilizzata a volte dalle piattaforme di streaming per alcune serie particolarmente attese, ma anche dalla stessa Rai con l’ultima stagione di Mare fuori.

Viola come il mare 2 dove vedere in TV e in streaming

Gli ultimi sei episodi di Viola come il mare 2, che concluderanno questa stagione della serie con Francesca Chillemi, sono arrivati in streaming su Mediaset Infinity oggi, venerdì 3 maggio 2024. Per cui, se volete sapere come finisce la serie (almeno per il momento) non vi resta che andare sulla piattaforma e gustarvi la seconda parte della stagione. Contemporaneamente, da questa sera Canale 5 inizierà a mandare in onda in tv tutti gli episodi di Viola come il mare 2 a partire dalla prima puntata, ancora inedita nella programmazione televisiva classica.

Su Canale 5, i nuovi episodi di Viola come il mare verranno trasmessi settimanalmente in sei puntate, quindi con due episodi per ogni venerdì sera. L’ultima puntata, con gli episodi 11 e 12, verrà quindi trasmessa dalla rete ammiraglia di Mediaset il prossimo 7 giugno. Anche la regia della seconda stagione è diversa non solo dalla prima, ma anche tra le due parti: i primi sei episodi sono stati affidati ad Alexis Sweet, mentre gli ultimi sei sono stati diretti da Laszlo Barbo.