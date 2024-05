Hercai Reyyan muore? La tragedia annunciata

Hercai Amore e Vendetta è la seria turca in onda su Real Time. Il tragico finale che sconvolge su che fine farà Reyyan

Il successo di Terra amara ha aperto la strada a tutta una serie di nuove soap opera provenienti dalla Turchia, che stanno spopolando nella televisione italiana. Hercai – Amore e vendetta è una delle più recenti, andata in onda nel paese anatolico originariamente tra il 2019 e il 2021 per un totale di tre stagioni. In Italia è arrivata su Real Time lo scorso 15 aprile, rimontata per ridurre la durata dei singoli episodi, aumentando il numero delle puntate dalle originali 69 alle attuali 256 della versione italiana. Ci aspettano quindi un po’ di anni alle prese con le travagliate vite della bella Reyyan e del suo amato Miran, ma evidentemente gran parte del pubblico nel nostro Paese non riesce a resistere all’attesa e vuole subito sapere come finisce la soap turca su Real Time. Hercai – Amore e vendetta ruota attorno alla storia d’amore contrastata tra Reyyan Sadoglu (Ebru Sahin), figlia idealista di una potente famiglia della città di Midyat, e Miran Aslanbey (Akin Akinozu), anche lui erede di una importante famiglia ma in cerca di vendetta per la morte dei suoi genitori. Il loro incontro finirà per sconvolgere le loro vite e anche quelle delle loro famiglie e dell’intera città di Midyat, con conseguenze non sempre piacevoli per le persone coinvolte. All’inizio, Miran pensa proprio di sedurre Reyyan e indurla a sposarlo, per poi abbandonarla subito dopo, umiliandone la famiglia e vendicandosi. Presto, però, il giovane uomo scoprirà di nutrire forti sentimenti reali per la protagonista, ovviamente ricambiati. In questa sorta di moderno Romeo e Giulietta in salsa turca, non mancano le morti. Tra i personaggi che periranno nel corso del serial anatolico c’è Elif, innamorata di Azat ma consapevole che questo suo sentimento non sarà mai ricambiato dall’uomo. Esasperata dai continui conflitti tra le due famiglie e devastata dall’impossibilità del suo amore per Azat, Elif arriverà infine a togliersi la vita. Non sarà l’unica vittima illustre di Hercai – Amore e vendetta: muore infatti anche Hazar Sadoglu, il padre di Reyyan, che ama incondizionatamente la figlia e che in passato ha amato anche la madre di Miran. Hazar sarà ucciso nel finale della soap opera turca.

Non muore invece Reyyan, la protagonista di Hercai. Anzi, la ragazza riuscirà a raggiungere un bel lieto fine, riuscendo a convincere Miran ad abbandonare il proprio piano di vendetta e a perdonare sua nonna Azize per le bugie che gli ha raccontato. La protagonista di Hercai è incinta, nella finale del serial, e i medici le diranno che il suo parto rischia di essere complicato e che sarà in pericolo di vita. Infatti, al momento di dare alla luce suo figlio Reyyan entrerà in coma, malla fine riuscirà incredibilmente a sopravvivere e con lei suo figlio.

Hercai sul finale c’è però una drammatica morte

Dove sta allora la tragedia per Reyyan in Hercai di Real Time? Nonostante il lieto fine la donna dovrà affrontare un dramma prima di vedere la sua famiglia vivere giorni sereni. Miran scopre dopo la sua morte che Hazar è il suo vero padre. Questa notizia sconvolgente dopo anni di guerra tra le due famiglie che in realtà erano imparentate lo farà impazzire. Ci vorrà del tempo prima che torni ad essere l’uomo che Reyyan amava.