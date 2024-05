Isola dei famosi 2024 ritiri chi sono i naufraghi usciti

L’Isola dei famosi 2024 ha già fatto le sue prime vittime: dopo poche settimane dal via ci sono già alcuni naufraghi che hanno abbandonato lo show di Canale 5: chi sono?

Pare normale che, in un programma di naufraghi su un isola, ci sia in qualche modo una nave che va a fondo. Di certo, nessuno si aspettava che la metaforica imbarcazione che fa acqua da tutte le parti fosse proprio quella del reality show di Mediaset, che sta avendo un sacco di problemi e non sta venendo nemmeno troppo premiato dagli ascolti. Il programma condotto da Vladimir Luxuria ha presentato nuovi concorrenti necessari per ricomporre il cast dopo i numerosi ritiri anticipati dall’Honduras . Che qualcuno venisse eliminato nel corso delle puntate era ovviamente scontato, ed è quello che è accaduto all’ex attrice Luce Caponegro, alla modella e ballerina madrilena Maité Yanes e al ballerino e coreografo Sonny Olumati. Gli addii all’Isola dei famosi 2024 dopo queste prime puntate sono stati molti di più e decisamente imprevisti. Si sono registrati infatti quattro ritiri e addirittura una espulsione, quella molto discussa di Francesco Benigno, allontanato tra le polemiche dalla produzione per via dei suoi atteggiamenti aggressivi durante le prime settimane. La modella Francesca Bergesio è stata la prima a ritirarsi, già nelle primissime puntate, a causa di un infortunio al ginocchio avvenuto durante la prima prova leader. Poi è toccato al modello Pietro Fanelli, che fin dal suo arrivo aveva generato polemiche per i suoi comportamenti ribelli, e dopo l’ennesimo conflitto con gli altri concorrenti e con la produzione ha deciso di lasciare l’Honduras di sua spontanea volontà. Se n’è andato anche il pescivendolo Peppe Di Napoli, che ha addotto come motivazione dei non meglio precisati problemi di salute. In ultimo, è toccato al critico d’arte Daniele Radini Tedeschi dare forfait, senza però precisare i motivi per cui ha scelto di ritirarsi dal programma (anche se in precedenza aveva fatto capire di avere dei problemi personali e di aver accettato di partecipare all’Isola dei Famosi 2024 per prendersi una pausa dalla vita di tutti i giorni).

Questi quattro ritiri si aggiungono a quello iniziale di Tonia Romano, che ha deciso a causa di un problema di salute di tirarsi indietro dal reality prima ancora dell’inizio di questa edizione. I nuovi arrivi di questa sera devono servire a risollevare l’interesse del pubblico nel reality di Canale 5, che rischia infatti di non arrivare alla fine. Esiste infatti una concreta possibilità di uno stop all’Isola dei famosi 2024 possa essere interrotta già dopo il prossimo 28 maggio.

Isola dei Famosi 2024 la suggestione Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Per scongiurare la chiusura anticipata dell’Isola dei Famosi 2024, dalla prima all’ultima puntata del programma condotto da Vladimir Luxuria c’è stata una imperante fake news su una coppia di naufraghi ospiti che in Honduras non è mai arrivata. Si tratta dei Perletti, o meglio Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Dopo la loro partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello, i fan della coppia scoppiata e poi riappacificata hanno sperato di potermi vedere finalmente insieme in un nuovo programma televisivo. Ovviamente, si tratta solo di una fetta di uso fomentata per fare audience sul reality, la loro candidatura come naufraghi non è mai stata contemplata.