Angelina Mango quando canta all’Eurovision

Angelina Mango è pronta alla ribalta internazionale dell’Eurovision Song Contest: quando si esibirà sul palco svedese la giovane cantante italiana

Alla Malmo Arena, in Svezia, è tutto pronto per la 68a edizione dell’Eurovision, il principale festival della canzone a livello europeo e uno dei più noti e seguiti al mondo. L’Italia si presenta, come da regolamento, con la cantante vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, ovvero Angelina Mango, con la canzone La noia. L’Eurovision 2024 inizia oggi, martedì 7 maggio, con la prima semifinale della competizione canora continentale. Angelina Mango non sarà in scena questa sera, però, e debutterà all’Eurovision nella seconda semifinale: Angelina Mango canterà all’Eurovision giovedì 9 maggio. La cantante de La noia salirà sul palco e gareggerà con il numero 16. Nella scaletta del programma, quindi, l’artista rappresentante dell’Italia sarà una delle ultime a salire sul palco, essendo previste in totale 19 esibizioni. Prima di lei canteranno gli estoni 5MIINUST x Puuluup, e subito dopo La noia ci sarà l’esibizione di Eden Golan, rappresentante di Israele con la canzone Hurricane. Angelina Mango dovrebbe dunque cantare all’Eurovision non prima delle 22.30, forse anche poco dopo le 23.00 di giovedì 9 maggio 2024.

La vincitrice di Sanremo 2024 tornerà a cantare sul palco della Malmo Arena anche sabato 11 maggio, in occasione della grande finale, nella quale si deciderà quale sarà la canzone più amata d’Europa. In questo caso, però, ancora non c’è la scaletta, che verrà sorteggiata solo dopo le due semifinali di questi giorni. Bisognerà quindi attendere venerdì per avere informazioni più precise sulla seconda esibizione della vincitrice del Festival.

Angelina Mango e le reazioni alle prove

Nell’attesa dell’esibizione ufficiale di Angelina Mango, su YouTube si possono già trovare i video delle due prove che la cantante italiana ha eseguito prima dell’inizio dell’evento, come avviene per tutti gli artisti in gara. La coreografia del suo live sarà curata da Mecnun Giasar, noto come Majnoon, un coreografo che ha lavorato in passato anche con Madonna e Billie Eilish. L’esibizione di Angelina sarà ispirata a una sorta di viaggio in una foresta incantata, e l’artista lucana verrà accompagnata sul palco da cinque ballerine (di cui due provenienti da Amici). Il suo look sarà curato da Nick Cerioni, come già era avvenuto a Sanremo. Le prime reazioni alle prove di Angelina Mango, come si legge sui social, sono state molto positive, e lei stessa ha detto di aver apprezzato molto questo primo assaggio del mood dell’Eurovision.