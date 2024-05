FantaEurovision 2024 consigli degli esperti su chi sono i favoriti

FantaEurovision 2024: i consigli infallibili di chi conosce i cantanti dell’ESC. I favoriti alla vittoria e il podio dal profumo di premi

Inizia l’Eurovision 2024, e di conseguenza inizia anche il FantaEurovision! Gli appassionati di musica e i telespettatori e telespettatrici in Italia sono pronti a cimentarsi con il gioco che, come avviene con il FantaSanremo, consente di divertirsi mentre si assiste alle esibizioni dei 37 cantanti in gara a Malmo, in Svezia. Il regolamento è molto semplice. Tutti possono giocare, e ogni giocatore ha a disposizione 100 ABBAudi (la moneta fittizia del FantaEurovision, ispirata chiaramente agli Abba, che vinsero la competizione nel 1974) con cui acquistare cinque artisti in gara nell’evento. Tra questi cinque che formano la propria squadra, ne va indicato uno che farà il capitano, i cui punti varranno il doppio. Il sistema dei punti funziona, proprio come il FantaSanremo, attraverso specifiche azioni che possono causare bonus e malus. Non c’è più tempo per iscrivere la propria squadra a una delle possibili leghe del FantaEurovision 2024, dato che il limite era la mezzanotte di lunedì 6 maggio, ma sappiamo che fremete nel sapere se avete fatto o no la scelta giusta. Se però siete riusciti a creare il vostro quintetto di favoriti, sarete pronti a giocare.

Probabilmente avrete assistito alle esibizioni delle prove, valutando quali artisti in gara hanno più probabilità di compiere le azioni che comportano dei bonus e meno probabilità di fare quelle che innescano i malus. Un altro fattore importante per vincere il FantaEurovisione è poi quello di scommettere sugli artisti che andranno meglio nella competizione. Ma cosa dicono i bookmakers in merito ai favoriti dell’Eurovision Song Contest 2024?

Angelina Mango quando canta all’Eurovision

FantaEurovision 2024 il possibile podio

Non c’è giornalista che non abbia consigliato di puntare su Angelina Mango perché favorita per andare almeno sul podio e quindi è tra le cantanti più quotate dell’evento, grazie alla sua La noia, con cui ha vinto Sanremo e che è già diventata un tormentone in Italia. La cantante lucana non è sola tra i grandi favoriti dell’Eurovision: gli esperti scommettono anche sul croato Baby Lasagna: non a caso, al FantaEurovision i due sono valutati entrambi 23 ABBAudi, il massimo tra i vari artisti. A brevissima distanza (22 ABBAudi) seguono gli estoni 5Miinust x Puuluup, gli ucraini alyona alyona & Jerry Heil, lo svizzero Nemo e il finlandese Windows95man. Secondo il sito EurovisionWorld, per i bookmakers le nazioni favorite per il podio sono la Svizzera (con il già citato Nemo), l’Ucraina (con il duo alyona alyona & Jerry Heil) e la Croazia (con Baby Lasagna).