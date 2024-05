Anticipazioni Viola come il mare 2 stasera 9 maggio: dentro o fuori

Anticipazioni Viola come il mare 2: cosa succede nella puntate di questa sera, giovedì 9 maggio, nella serie tv di Canale 5 con Francesca Chillemi.

Viola come il mare 2 si avvia a grandi scoperte. Dopo la pubblicazione su Mediaset Infinity dei 12 episodi visibili on demand , stasera 9 maggio, va quindi in onda il secondo appuntamento televisivo, che comprende gli episodi 3 e 4, in prima tv su Canale 5. Per questo motivo già conosciamo cosa accadrà fino al gran finale della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman, ma noi ci limiteremo in questo articolo, per correttezza, a scrivere delle anticipazioni di Viola come il mare 2 di stasera 9 maggio. La protagonista, interpretata da Francesca Chillemi, è sempre più vicina al pm Matteo Ferrara (Giovanni Scifoni): trascorrono sempre più tempo insieme, e il loro legame si fa sempre più saldo. Tutto a discapito di Francesco Demir (Can Yaman), che fa di tutto per far sembrare che la cosa non gli importi, mentre invece è sempre più geloso. Nella trama della puntata di questa sera della fiction sulla sinestesia, il lavoro come giornalista di cronaca nera porta Viola a conoscere la situazione di un’anziana giudice ormai in pensione e affetta purtroppo da demenza senile. Questo caso – che coinvolge l’omicidio della figlia del pm, avvenuto nella casa materna – permetterà alla protagonista della serie di conoscere il marito della donna, che continua a prendersi amorevolmente cura di lei, sebbene questa ormai nemmeno lo riconosca più. Le indagini di Viola e Francesco, intanto, si concentrano sull’aggressione subita da una dottoressa, che si trova adesso in coma: il sospetto che emerge è che il colpevole possa essere uno dei colleghi. Ma non solo: Viola scoprirà che il caso è anche collegato in qualche modo alla redazione della sua testata, Sicilia Web News, e che ci sono alcuni segreti che devono essere portati a galla.

Parallelamente, chi non se la passa affatto bene è Turi D’Agata (Giovanni Nasta), il poliziotto collega di Francesco che sta attraversando un difficile momento famigliare. Turi viene infatti cacciato di casa dalla moglie, e sarà costretto a cercarsi una nuova sistemazione, in attesa di capire come ricomporre il suo matrimonio.

Potrebbe interessarti anche: Viola come il mare 2 Viola e Demir sono fratelli? Arriva il test del DNA

Anticipazioni Viola come il Mare 2 stasera 9 maggio la verità sui fratelli

Una puntata imperdibile stasera su Canale 5 di Viola come il mare 2. Le anticipazioni sono davvero forti perché i personaggi di Francesca Chillemi e Can Yaman desiderano avere la certezza o la smentita sul fatto di essere fratelli. La decisione sarà quella di sottoporsi al Test del DNA, l’unica infallibile prova per capire se tra loro c’è quel legame di parentela che temono. La risposta aprirà a degli scenari imprevisti.