Daniele Scardina tornerà a combattere?

Daniele Scardina è tornato in pubblico dopo la grave malattia che lo ha colpito. Il sogno di tornare sul ring potrebbe avverarsi

“Senza Dio sarei morto” ha dichiarato Daniele Scardina nella sua prima intervista pubblica, rilasciata all’epoca a Davide De Zan per Sport Mediaset. Il pugile di Rozzano, 32 anni, tornò a parlare il 7 maggio, dopo oltre un anno dall’uscita dal coma, avvenuta il 27 marzo 2023. Una bella notizia per tutti gli appassionati di pugilato, in Italia e non solo, anche se la strada per rivedere “King Toretto” sul ring appare alquanto complicata. Scardina è stato uno dei pugili italiani più amati degli ultimi anni. Appartenente alla categoria supermedi, ha iniziato a farsi conoscere nel 2013, all’età di 21 anni, vincendo il Guanto d’Oro alle World Series of Boxing e alla Talent League. Sei anni dopo ha vinto il titolo internazionale dei supermedi della International Boxing Federation, e nel febbraio 2021 ha poi conquistato il titolo intercontinentale WBO nella medesima categoria. Un’importante ascesa interrotta bruscamente da un malore improvviso avvertito il 28 febbraio 2023, mentre si allenava in palestra. Daniele Scardina venne allora trasportato d’urgenza al Centro Humanitas di Rozzano, arrivandoci in condizioni molto serie, e i medici scoprirono che aveva avuto un’emorragia cerebrale. Venne operato e successivamente messo in coma farmacologico, da cui uscì il 27 marzo. Per la fine dello scorso dicembre, il pugile milanese ha potuto fare ritorno a casa con la famiglia. In seguito il 32enne atleta ha deciso di tornare a far sentire la propria voce e aggiornare i fan sulle sue condizioni. Scardina ha voluto approfittarne per ringraziare pubblicamente la sua famiglia e tutte le persone che lo stanno aiutando in questi difficili mesi dopo il ritorno a casa. Ha raccontato così a Davide De Zan com’è la vita oggi di Daniele Scardina dopo il coma: si sveglia si allena come può, fa fisioterapia per tornare a camminare, pranza sano e si allena ancora. Buone notizie per chi spera di rivedere presto sul ring King Toretto, di nuovo a combattere, ma questa eventualità appare per adesso ancora molto lontana. Il tipo di malore avuto da Scardina è molto serio, e richiede un lungo e attento recupero.

La decisione di tornare a combattere, anche una volta guarito pienamente, andrà presa poi assieme ai medici e con la massima cautela. Non si tratta comunque di qualcosa che avverrà a breve, a quanto pare. Daniele Scardina non si è nascosto è sulla sedia a rotelle e la sua priorità ora è tornare a camminare. Segno che, al momento, un ritorno sul ring è ancora improbabile in tempi brevi.

Daniele Scardina cosa è successo quel maledetto 28 febbraio

Daniele Scardina si stava allenando in maniera leggera quando ha accusato dei dolori ad una gamba e ad un orecchio. Poco dopo il malore, è svenuto ed è stato trasportato alla Clinica Humanitas di Rozzano, dove è stato operato al cervello per un’emorragia e posto in coma indotto. Dopo una quindicina di giorni ha iniziato a respirare in maniera autonoma, poi ha iniziato una fare di riabilitazione a Lecco in una struttura specializzata.