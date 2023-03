Cosa è successo a Daniele Scardina: le ultime da Diletta Leotta

Cosa è successo a Daniele Scardina: il pugile noto col nome di King Toretto è stato ricoverato in ospedale e c’è ansia per le sue condizioni

Destano molta preoccupazione le condizioni di Daniele Scardina, dopo cosa è successo al noto pugile che è stato ricoverato e operato d’urgenza presso la clinica Humanitas di Rozzano nella giornata di ieri dopo essere stato colto da un malore al termine di un allenamento. King Toretto, nome con cui è noto l’atleta, ha accusato un malore dopo l’allenamento ed è stato immediatamente portato all’ospedale, dove in fretta e furia l’atleta è stato operato alla testa dai medici di neurochirurgia del reparto e ora, a quanto si legge da fonti sanitarie, le sue condizioni restano gravi ma stabili e le prossime ore saranno fondamentali per capire qual è la situazione del pugile con più chiarezza. Non è chiara la natura del malore che l’atleta ha accusato al termine del suo allenamento in vista del match che avrebbe dovuto disputare contro il pugile belga Cedric Spera il 24 marzo, ma si tratta di un qualcosa localizzato nella testa considerando la necessità di un’equipe di neurochirurgia.

Pare che durante l’attività King Toretto non abbia dato cenni capaci di destare preoccupazione, ma la situazione è precipitata proprio al termine dell’allenamento. Scardina è, quindi, arrivato in ospedale con il codice rosso e l’intervento dei medici, a quanto si appura, è stato tempestivo e provvidenziale, in attesa di ulteriori notizie. Daniele Scardina, perciò, rimane al momento in prognosi riservata e sotto attenta osservazione, come detto bisogna attendere le prossime ore per comprendere qualcosa in più sulle sue condizioni, ma sicuramente la situazione resta complessa. La speranza è che tutto possa chiaramente risolversi nel migliore dei modi e che presto possano arrivare notizie confortevoli dall’Humanitas dove in questo momento si trova il pugile.

Daniele Scardina e Diletta Leotta

Tra i tanti messaggi che sono arrivati a sostegno di Daniele Scardina dopo che si è diffusa la notizia del suo malore c’è quello di Diletta Leotta, la sua ex fidanzata, che ieri sera si trovata all’Allianz Stadium di Torino per seguire il derby tra la Juventus e i concittadini granata e su Instagram ha pubblicato una storia col messaggio Forza Dani e le mani giunte in preghiera, a dare tutto il suo sostegno al pugile che sta vivendo un momento difficilissimo in ospedale. Un bel messaggio di vicinanza che ha emozionato e che certifica il bel rapporto che è rimasto tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. I due, infatti, sono stati insieme per circa un anno tra il 2019 e il 2020, riprovandoci qualche tempo dopo essersi lasciati, prima di dirsi addio definitivamente. Nonostante la rottura, i rapporti tra i due sono rimasti ottimi, come ha dimostrato anche un’intervista a Chi di Scardina, che ha raccontato come Diletta sia stata una delle cose più belle della sua vita. Ora, la giornalista dà tutto il suo sostegno al suo ex fidanzato e non possiamo che unirci al messaggio di Diletta Leotta e augurarci che tutto possa andare per il meglio per Daniele Scardina, le cui condizioni preoccupano davvero molto.