Diletta Leotta e Karius: chi è il portiere vichingo l’anti Can Yaman

Chi è Loris Karius, il portiere di 29 anni che è stato paparazzato in compagnia di Diletta Leotta a Milano

C’è un nuovo amore nella vita di Diletta Leotta? Così sembrerebbe dalle foto che stanno circolando all’impazzata nel web. La nota conduttrice sportiva è stata paparazzata infatti da Chi in compagnia di Loris Karius, portiere che molti appassionati di calcio ricordano per la sciagurata finale di Champions League del 2018, quando difendeva i pali del Liverpool e si è reso protagonista di una prestazione a dir poco negativa. Da quel momento la carriera del portiere tedesco è andata a scemare, ma ora l’ex numero uno del Liverpool pare si sia consolato tra le braccia della bellissima conduttrice di Dazn.

Stando alle voci del gossip, Diletta aveva una relazione con Giacomo Cavalli, ma ora il suo cuore sembra battere per Loris Karius, con cui è stata colta per le vie di Milano. Il portiere, che oggi gioca al Newcastle, l’avrebbe raggiunta a Milano dopo il match giocato contro il Tottenham, ed è stato visto entrare dal portone a casa di Diletta. Nuovo amore in vista, dunque, per la Leotta, da sempre al centro delle indiscrezioni del gossip. Vediamo se i due stavolta usciranno allo scoperto e confermeranno in qualche modo la loro relazione o se invece continueranno a rimanere in anonimo.

Chi è Loris Karius

La nuova fiamma di Diletta Leotta è un portiere di un metro e 90, tedesco e con un fisico statuario. Karius è nato in Germania il 22 giugno 1993, ha quindi 29 anni. La sua carriera, come detto, è legata indissolubilmente a quella famosa finale di Champions League che il Liverpool ha perso contro il Real Madrid il 26 maggio 2018. Fino a quel momento la carriera di Karius era in grande ascesa, con l’arrivo in Inghilterra dopo ottimi anni al Mainz. Quella serata, però, è rimasta come un incubo per la nuova fiamma di Diletta Leotta, che ha poi abbandonato il Liverpool vestendo le maglie di Besiktas e Union Berlino, prima di tornare in Premier League e accasarsi al Newcastle, dove però occupa il ruolo di secondo portiere.

Un declino incredibile quello di Karius, che comunque ha saputo reinventarsi come personaggio pubblico, ottenendo un grande seguito sul suo profilo Instagram. Il portiere tedesco, inoltre, è stato anche spesso al centro delle indiscrezioni del gossip, con diverse relazioni tra cui quella con la modella tedesca Sophia Thomalla, terminata perché lui è stato colto in flagrante nel baciare un’altra donna. Ha saputo decisamente rimettersi in gioco l’ex Liverpool, che ora pare aver ritrovato l’amore con Diletta Leotta, anche lei spesso al centro del gossip. Dalla storia con Can Yaman alle voci su Giacomo Cavalli: ora nella vita della conduttrice sportiva c’è il vichingo biondo Loris Karius.